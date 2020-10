Pesquisa revela que 76,8% dos rio-branquenses devem presentear no Dia das Crianças

Recessão, instabilidade econômica, aumento de preços, nada é capaz de tirar a vontade dos pais em agradar os filhos. Com a proximidade do Dia das Crianças, na próxima segunda-feira, 12, uma pesquisa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC revela que ao menos 76,8% dos consumidores da capital acreana devem presentear os pequenos neste Dia das Crianças.

A data é uma das cinco mais importantes para o comércio em todo o país, ao lado do Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados.

Os consumidores acreanos estariam dispostos em comemorar a data, mesmo no momento atual de distanciamento social e insegurança causada pela recessão. Além disso, brinquedos continuariam como os presentes preferidos, representando 58,9% de todas as intenções de compra, seguido por roupas e calçados, com 26,8 % dos consumidores dispostos a adquirir.

Segundo Egídio Garó, consultor da Fecomércio, o centro da cidade é o destino preferido do rio-branquense. “A preferência do consumidor concentra-se no comércio do centro da cidade, com 53,6% das intenções e; no shopping 26,8%, indicando que o centro da cidade terá preferência na circulação por conta do distanciamento social exigido pelo momento”, explica.

De acordo com a pesquisa, os entrevistados têm preferência por presentes até 100 reais e pagamento à vista.