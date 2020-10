Médicos do Into que atuam no combate da Covid-19 estão com salários atrasados

Passado quase sete meses de pandemia, muitos alunos têm sentido saudades de sua segunda casa: a escola. Por isso, a direção do Colégio Adventista promoveu nesta quinta-feira, 08, o drive-thru da saudade.

Alunos e professores puderam se reencontrar mantendo o distanciamento social e obedecendo às regras das organizações de saúde, mas isso não impediu as inúmeras manifestações de euforia, alegria, choros e muita emoção ao rever seus professores que conviviam quase que diariamente.

A atividade começou por volta das 08 horas e encerrou às 17 horas. Durante o drive-thru, os carros formaram uma fila no estacionamento interno da colégio. As crianças, do lado de dentro, passaram acenando e conversando à distância e puderam matar a saudade de seus professores.

Os alunos ainda receberam mochilas personalizadas da educação adventista e cada professora preparou brindes aos seus alunos.

Ao ac24horas, o diretor da instituição, Perteson Cunha, conta que a ideia nasceu em decorrência do distanciamento imposto pela situação de pandemia. O contato entre docentes e alunos segue somente pelas plataformas online, mas diante da saudade do ambiente escolar presencial surgiu a ideia de que o encontro poderia ser algo bom tanto para as crianças, quanto para professores.

“A gente promoveu esse evento envolvendo todos os alunos desde o maternal ao 5º ano, onde os alunos puderam matar um pouco de saudade da escola e das professoras. Foi algo bem animado e divertido. As crianças puderam homenagear e presentear as professores. Nós aproveitamos que é a semana da criança, então a escola presenteou os alunos com um presente da educação adventista. Ali tinha esse momento de troca de emoção, momento de acolhimento e após esse momento seguiam a sua rotina normal”, afirmou.