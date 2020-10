Maternidade de Cruzeiro do Sul volta a fazer exames de mamografias

A Secretaria de Cultura já recebeu 120 projetos inscritos. Mas como ainda existem recursos disponíveis, o prazo de inscrição foi prorrogado até a próxima sexta-feira, 09.

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura, do Conselho de Cultura e do Comitê Gestor, informa aos fazedores de cultura que o prazo das inscrições dos projetos da Lei Cultura Aldir Blanc foi prorrogado até próxima sexta-feira, 09. As inscrições estão sendo realizadas através do site da Prefeitura ou na Secretaria de Cultura, situada na sede administrativa no bairro do Miritizal, antiga Unopar.

Cruzeiro do Sul foi contemplada com R$ 590 mil, que custeará três editais distintos. O primeiro vai contemplar os shows on-line, cujo valor total será de R$ 250 mil, que possibilitará cerca de 70 lives no valor individual de R$ 3.500 cada uma. Haverá também o edital dos Espaços Culturais, no valor de R$ 90 mil e edital de Premiação no valor de R$240mil.

O modelo de projeto e os anexos de cada edital estão disponíveis no site www.cruzeirodosul.ac.gov.br. Basta cada interessado acessar, preencher os modelos e encaminhar à Secretaria de Cultura. Após o fechamento do período de inscrição, a comissão analisará cada projeto, para em seguida os artistas darem início a execução, que deve acontecer até o final de dezembro.

A Secretaria de Cultura recebeu até o dia 05 de outubro 120 projetos inscritos nos 3 editais da Lei Cultural Aldir Blanc. No entanto, ainda existe recursos na conta do Conselho Municipal de Cultura, diante disso, a gestão decidiu prorrogar até próxima sexta-feira, 09, o prazo final das inscrições.

O Secretário Municipal de Cultura Aldemir Maciel destacou que vários artistas procuraram realizar suas inscrições nos 3 projetos que contemplam a Lei. Todavia, ainda existem recursos disponíveis por isso, o motivo da prorrogação.

“Quero parabenizar todos os artistas pelo empenho nas inscrições dos editais. São 120 projetos inscritos mais ainda temos recursos disponíveis, por isso decidimos prorrogar até sexta-feira o prazo de inscrição”, explicou.