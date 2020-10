Grávida não consegue medicamentos para toxoplasmose e pode ter bebê com sequelas

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul concedeu nesta quinta-feira, 8, o Título de Cidadão Cruzeirense ao vice-governador Major Rocha, pelos serviços prestados ao município. O prefeito Clodoaldo Rodrigues e o deputado estadual Luís Gonzaga prestigiaram a sessão.

Gonzaga lembrou que em 1992 era vereador na casa e líder de Orleir Cameli e ressaltou o Título concedido ao vice-governador. “Estou feliz de voltar aqui onde comecei minha carreira política. Agora, volto aqui em outro momento importante quando a Câmara concede esse título para o Rocha , que foi o primeiro vice a montar aqui seu gabinete, onde passou a resolver questões importantes. A Estrada para o pacífico será feita graças a um grande esforço do major Rocha, junto com outras pessoas, portanto o Título é muito merecido”, disse.

O prefeito Clodoaldo destacou as ações de Rocha que o credenciam ao recebimento do título. “O vice-governador tem demonstrado dedicação ao desenvolvimento da região. Está quase morando aqui e nada mais justo do que a Câmara reconhecer esse esforço dele para a melhoria de nosso município”.

Emocionado, Rocha explicou que já se sentia cruzeirense de coração e agora ganhou uma certidão de nascimento. “Esse título reforça meu compromisso com Cruzeiro do Sul. A instalação do meu gabinete aqui cumpre seu papel, que é resolver questões práticas da população”, agradeceu destacando os avanços graças aos seus esforços, como a instalação de dois colégios militares para o município.

Major Rocha falou também que já consta no Orçamento da União de 2021 os recursos para a construção da Estrada do Pacífico. “Essa obra é prioritária para o governo federal por ser um corredor de exportação de grãos do centro-oeste pra Ásia. E para o Acre e Cruzeiro do Sul é a oportunidade de desenvolvimento com oportunidade de negócios, por isso é tão importante pra todos nós “, explicou.

O título de cidadão cruzeirense ao major Rocha foi indicação do ex-vereador Mauri Barbosa, o Sinhô (MDB), que assumiu recentemente a secretaria Municipal de Obras.