Gerente, mecânico e supervisor de vendas: veja as vagas do SINE desta quinta-feira

A presidente do Progressistas/Acre, senadora Mailza Gomes usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 7, para convidar a população de Rio Branco para inauguração do comitê de campanha da coligação Produzir para Empregar com o Progressista Tião Bocalom candidato a prefeitura de Rio Branco e Marfisa Galvão (PSD), vice.

O evento acontece hoje a partir das 18h na Rua São Paulo, no Parque da Maternidade, próximo ao Skate Parque.

RELACIONADAS

“Vai ser o nosso espaço na capital acreana para dialogar, trocar ideias e nos mobilizar para a reconstrução da Rio Branco que todos nós desejamos. Eu apoio essa dupla que tem experiência, compromisso e vontade de fazer diferente. Te convido também a construir juntos com gente novos rumos com Bocalom e Marfisa”, destaca Mailza ao convidar a população para o evento.

A organização do local e a dinâmica foram pensadas para respeitar todas as normas de saúde devido à pandemia do novo coronavírus e garantir a proteção dos apoiadores.

A coordenação de campanha também planejou o ato de abertura do espaço na área externa para manter o distanciamento entre as pessoas. Mesmo com a expectativa de uma grande quantidade de eleitores, as recomendações serão repassadas. Assim, serão adotadas medidas como a utilização de termômetros, álcool em gel, além das diversas orientações para utilizar máscaras.

O que: Inauguração do comitê de campanha 11 – Progressistas e PSD

Quando: Quarta-feira, 7, às 18h

Onde: Rua São Paulo, Canal da Maternidade, antiga Paris Dakar – (próximo ao Skate Parque).