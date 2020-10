Enquanto isso, na Escolinha da prefeita Socorro…

A prefeita Socorro Neri (PSB), candidata à reeleição com apoio do governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA), é inicialmente professora. Era mais fácil lidar com alunos em sala de aula do que com dirigentes partidários, candidatos a vereadores, jornalistas pentelhos, pastores intransigentes e os tresloucados das redes sociais que, vez em sempre, lhe aporrinham a paciência trazendo desgaste político. Porém, para reforçar a coordenação da campanha o governador Gladson encaminhou os nomes dos ex-deputados Ney Amorim (ex-PT e ex-presidente da Aleac) e Moisés Diniz (ex-PCdoB) para ajudar em função da larga experiência política. Nesse caso, afinidade é o que não falta, haja visto que a prefeita foi eleita na chapa de Marcus Alexandre em 2016 dentro de uma coligação composta pelo PT/PSB/PDT e PC do B. A questão é que Socorro Neri tem sua própria cartilha política. Ney e Moisés terão aulas para aprender a rezar novamente. Apesar da pandemia, o primeiro dia de aula é hoje sem direito a merenda.

Sem faca no pescoço

O presidente do PDT, deputado Luíz Tchê, está conseguindo espaços no governo e na prefeitura na base do diálogo político. É bom para os dois lados. Se tem petistas no pacote é bom lembrar que esse governo mesmo virou a página das eleições de 2018 quando decidiu apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri. Passado é passado.

Era uma vez a Lava Jato

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou ontem que acabou com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no governo federal. Quer criar agora uma operação para investigar governos estaduais e prefeituras em todo o Brasil, inclusive no Acre.

Insensatez…

A proposta de cassação do mandato do vereador Joelson Pontes (PROGRESSISTA) pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brasiléia é o cúmulo da burrice, da perseguição política e insensatez. Deve ter sido ideia de algum cérebro de galinha. É um tiro que sai pela culatra. Quer apostar?

“Vocês estão com a gente, mas digam ao governador que estão com ele para não perderem o pão de cada dia”. (Orientação política dos aliados que não apoiam Socorro Neri vazada ontem em áudio)

. O deputado diplomado Leo de Brito, do PT, deverá ser empossado a qualquer momento; ele já se integrou a banca federal de oposição ao presidente Bolsonaro.

. Leo é um deputado ideológico; Bolsonaro, Bittar e Gladson Cameli prepararem o lombo porque a cipoada vai ser segura.

. Leo de Brito votou na Comissão de Ética da Câmara Federal contra o ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha (MDB), desencadeando o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

. Afinal de contas, os prefeitos candidatos a reeleição serão fiscalizados pelo Ministério Público Eleitoral ou não?!

. Já tão fazendo mesura com a máquina pública!

. Sabes o que é máquina pública, Zé Arigó?!

. Nem eu!

. Algumas prefeituras encharcaram a folha com serviços prestados e carros alugados; depois da campanha todo mundo no olho da rua em nome do TCE.

. Para isso o TCE e MPE é bom!

. É bom a Justiça Eleitoral ficar de olho também nas Mesas Diretoras das Câmaras; tem raposa cuidando e galinheiro.

. A propósito, as eleições ainda não aconteceram, mas já tem gente grande de olho na presidência da Câmara de Rio Branco para a próxima legislatura.

. Só estou tu, Maria!

. “Diante da exaltação eu vi a grande queda”. (aprendendo com Salomão, o rei)

. Bom dia!