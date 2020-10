Em evento com educadores, Cameli afirma: “Eu vou onde puder, pedir voto para a Socorro”

Em um evento realizado na quadra do Colégio Meta, na noite desta quinta-feira, 08, o candidato a vice-prefeito Eduardo Ribeiro (PDT) e a prefeita Socorro Neri (PSB) foram recebidos com uma grande festa e muito carinho pelos professores das rede municipal e estadual.

O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli, servidores da educação do Estado e Município e da União, além de alguns secretários de Estado [Educação e Agricultura], diretores e coordenadores de diferentes segmentos.

Em sua fala, Socorro Neri agradeceu a presença dos educadores e disse que a educação foi a área que escolheu militar há 37 anos. “Nós temos muito a fazer para avançar mais na valorização dos profissionais de Educação. Nós precisamos construir a esperança na transparência e no trabalho correto”, destacou Neri.

Entusiasmado, Gladson Cameli reafirmou sua parceria com Socorro Neri e destacou o trabalho que vem sendo realizado por Neri à frente da prefeitura e convidou a todos a se juntarem na campanha à reeleição. “Vamos entrar de corpo e alma nesta campanha, cada um de nós. Porque eu vou onde puder, pedir voto para a Socorro”, afirmou.