Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Cruzeiro do Sul desta quinta-feira

A Secretaria de Cultura já recebeu 120 projetos inscritos. Mas como ainda existem recursos disponíveis, o prazo de inscrição foi prorrogado até a próxima sexta-feira, 09.

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura, do Conselho de Cultura e do Comitê Gestor, informa aos fazedores de cultura que o prazo das inscrições dos projetos da Lei Cultura Aldir Blanc foi prorrogado até próxima sexta-feira, 09. As inscrições estão sendo realizadas através do site da Prefeitura ou na Secretaria de Cultura, situada na sede administrativa no bairro do Miritizal, antiga Unopar.

RELACIONADAS

Cruzeiro do Sul foi contemplada com R$ 590 mil, que custeará três editais distintos. O primeiro vai contemplar os shows on-line, cujo valor total será de R$ 250 mil, que possibilitará cerca de 70 lives no valor individual de R$ 3.500 cada uma. Haverá também o edital dos Espaços Culturais, no valor de R$ 90 mil e edital de Premiação no valor de R$240mil.

O modelo de projeto e os anexos de cada edital estão disponíveis no site www.cruzeirodosul.ac.gov.br. Basta cada interessado acessar, preencher os modelos e encaminhar à Secretaria de Cultura. Após o fechamento do período de inscrição, a comissão analisará cada projeto, para em seguida os artistas darem início a execução, que deve acontecer até o final de dezembro.

A Secretaria de Cultura recebeu até o dia 05 de outubro 120 projetos inscritos nos 3 editais da Lei Cultural Aldir Blanc. No entanto, ainda existe recursos na conta do Conselho Municipal de Cultura, diante disso, a gestão decidiu prorrogar até próxima sexta-feira, 09, o prazo final das inscrições.

O Secretário Municipal de Cultura Aldemir Maciel destacou que vários artistas procuraram realizar suas inscrições nos 3 projetos que contemplam a Lei. Todavia, ainda existem recursos disponíveis por isso, o motivo da prorrogação.

“Quero parabenizar todos os artistas pelo empenho nas inscrições dos editais. São 120 projetos inscritos mais ainda temos recursos disponíveis, por isso decidimos prorrogar até sexta-feira o prazo de inscrição”, explicou.