Candidato a vereador de Rio Branco pede ao povo: “Me deixem mamar também”

Os candidatos a prefeitura de Rio Branco realizaram nesta quinta-feira, 8, desde visitas a bairros a lançamento de site oficial de campanha, material de gravação, caminhadas nas principais vias da cidade, TBT, conversas com moradores de diversas bairros e dentre outros assuntos.

O candidato pelo Progressistas, Tião Bocalom, realizou diversas reuniões com lideranças de bairros e de movimentos sociais, ele participou de uma grande caminhada pelo Calçadão da Benjamin Constant, no Centro da capital, e bandeiraço no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Antônio da Rocha Viana.

Já o candidato do MDB à prefeitura, Roberto Duarte, da Coligação Coragem para Mudar, iniciou o dia na produtora gravando o material de campanha, logo em seguida, participou de reunião com empresários e deu entrevista a Contilnet.

Nas redes sociais, a prefeita Socorro Neri (PSB) compartilhou o lançamento oficial do seu site de campanha que terá o seu plano de governo on-line e as suas propostas para Rio Branco. “Acesse www.socorroneriprefeita.com.br e confira o que preparamos para você! Lá, você encontrará meu Plano de Governo, um resumo de minha trajetória e do Eduardo Ribeiro, galeria de fotos, matérias que saíram na imprensa, vídeos e jingles, entre outros”, escreveu.

O candidato do Partido Social Cristão (PSC) à prefeitura de Rio Branco, Jamyl Asfury, visitou os moradores da região do Montanhês e levou as suas propostas de melhorias para a comunidade.

Já o ex-reitor da Universidade Federal do Acre e candidato pelo PSDB, professor Minoru Kinpara, foi entrevistado pelo jornalista Itaan Arruda, do Gazeta Entrevista. “Para quem não pôde acompanhar a minha entrevista ao Gazeta Entrevista de hoje, deixo aqui o link para que vocês possam assistir. #MinoruNaTV”, afirmou.

Nas redes sociais, o candidato pelo PT, Daniel Zen, aproveitou que é quinta-feira, 08, e relembrou de um projeto na época em que foi Secretário de Educação, Cultura e Esportes. “#TBT desse projeto tão importante pra educação do nosso estado, que é o Viver Ciência! Esse é o maior evento científico para alunos da educação básica que acontece no Acre. Um evento importante que serve para que os estudantes consigam desenvolver de fato seus talentos, suas verdadeiras vocações. São programas como estes que ajudam os alunos a se aperfeiçoarem cada vez mais”, escreveu.

O candidato pelo Avante, Jarbas Soster, soltou um vídeo de campanha que mostra as mazelas das obras e da infraestrutura de Rio Branco. “Nos últimos anos, as gestões municipais da nossa cidade construíram um conceito de maquiagem na cidade. Na nossa prefeitura, vamos fazer diferente, estaremos dentro dos bairros, cuidado dos problemas na raiz, levando cidadania e qualidade de vida para toda à nossa Rio Branco”, afirmou.