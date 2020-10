Bando invade Vigilância em Saúde, rouba servidores e leva moto de trabalhador

A Maternidade de Cruzeiro do Sul retomou, nesta campanha do Outubro Rosa, a realização de mamografia, que havia sido suspensa em abril por causa da pandemia do, coronavírus. São realizados 10 exames pela manhã e 10 à tarde mediante agendamento feito no próprio local.

Pela manhã, o atendimento é das 8h as 11h da manhã e no período da tarde das 13h às 17h. As mulheres interessadas precisam levar cópias dos documentos pessoais, do comprovante de residência e do cartão do Sistema Único de Saúde – SUS.

Mulheres entre 18 e 49 anos precisam levar o pedido padrão de mamografia feito pelo médico para fazer o exame . A partir dos 50 anos, que é o Grupo de Rastreamento, as mulheres podem apresentar a solicitação feita por enfermeiros.

O enfermeiro Fernando Rossi, chefe da Atenção à Saúde da Maternidade, destaca que após o agendamento, a espera para fazer o exame é de no máximo dois dias.

Ele afirma a importância da mamografia. “O exame detecta um possível câncer de mama, mas apenas 25% das mulheres que deveriam, fazem o exame. Esperamos as mulheres na Maternidade não só agora no Outubro Rosa”, cita ele, lembrando que em outubro de 2019 foram realizadas 400 mamografias na Maternidade.

Outro serviço retomado na Maternidade de Cruzeiro do Sul é o ambulatório de gestação de alto risco, que também recebe mulheres das demais cidades do Vale do Juruá. As grávidas devem ser encaminhadas por meio das unidades da Atenção Básica dos municípios .