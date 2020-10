ATENÇÃO: saiba como evitar golpes no cadastro do PIX

Governo pretende fazer reforma administrativa após eleições e parte do secretariado pode mudar significativamente

Após informar para o vice-governador Major Rocha (PSL) e para a deputada federal Mara Rocha (PSDB) que não vai apoiar o candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara, mas sim a candidata Socorro Neri (PSB) apoiada pelo governador Gladson Cameli, o secretário de Agricultura e Pecuária do Estado, Edivan Maciel, deve enfrentar mais problemas internos, principalmente para se manter no cargo.

O ac24horas apurou que mesmo Maciel tendo dado um passo importante ao provar “fidelidade” ao projeto de Cameli, sua permanência na pasta após as eleições de 2020 não é certa. Isso porque o gestor do Agronegócio do Estado tem estreitas relações com os presidentes da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, e da Federação da Agricultura e Agropecuária (Faeac), Assuero Veronez, atualmente considerados pela cúpula governista como “inimigos do Estado”.

A interlocutores, Cameli tem deixado claro que tanto Fieac como a Faeac têm sido instrumentos usados para “fazer politicagem”, o que inclusive foi colocado a mesa em recente reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes. “Eu só posso contar com a Fecomércio que tem sido uma parceira e tanto”, teria dito o governador em Brasília.

O fato é que após as eleições, o Chefe do Palácio Rio Branco deverá fazer uma ampla reforma administrativa e pelo que a reportagem apurou, somente os secretários da Casa Civil, Comunicação, Saúde, Planejamento e Gestão, área ambiental e Turismo estão garantidos em seus cargos. “Os demais eu vou sentar com cada um para resolver”, disse Cameli em uma reunião fechada.

Independente se Edivan fica na Sepa ou não, o grupo ligado a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) já está de olho na pasta e pretende pedir o espaço ao governador por sempre se colocar como “aliado de primeira hora”. A expectativa é que as tratativas ocorram após as eleições.