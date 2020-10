Ufac abre inscrições para mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), tornou pública as inscrições para 28 vagas no curso de mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens.

O edital foi publicado nesta quarta-feira (06) no site oficial da instituição. Os aprovados ingressam no início do ano letivo de 2021 e a defesa da tese, impreterivelmente, 24 meses após início do curso, em conformidade com as normas estabelecidas pelo edital.

As inscrições serão gratuitas, em formato eletrônico, no período de 15 de outubro a 05 de novembro de 2020, no site da Universidade Federal do Acre, pelo link: http://sistemas2.ufac.br/ppehl.

Para obtenção do título de mestre, o pós-graduando deverá integralizar as disciplinas obrigatórias (14 créditos) e eletivas (06 créditos), em um total de 20 créditos, mais 08 créditos de defesa da dissertação

O processo seletivo constará obrigatoriamente de duas etapas: análise do Projeto de Pesquisa e análise do Currículo Lattes.

A primeira etapa eliminatória consistirá na avaliação do Projeto de Pesquisa submetido pelo candidato. Serão considerados projetos aprovados aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 pontos nesta avaliação.

A segunda etapa classificatória será a partir de análise do Currículo Lattes, devidamente comprovado, serão atribuídos até 10 pontos para as seguintes categorias de documentos: títulos acadêmicos e atividades acadêmico-profissionais nos últimos 5 anos (outubro/2015 a outubro/2020) e o link para preenchimento do lattes.

