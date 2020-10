Quinari é o único município do Acre beneficiado com repasse para saúde bucal

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), torna público abertura de processo seletivo simplificado para coordenador de equipe multidisciplinar, para atuação no Programa Novos Caminhos, antigo Pronatec, na modalidade de Educação à Distância.

O processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final. O edital de Nº (019/2020) foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (07).

O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior. Todos devem ter comprovação de experiência na área inscrita.

Será ofertada uma vaga e o candidato deverá ter diploma na área de pedagogia com especialização em Educação Especial e Inclusiva e experiência comprovada de no mínimo um ano em Tradução/Intérprete de Libras.. A bolsa será no valor de R$ 1.250,00 e terá carga horária de 20h semanais.

As inscrições serão na modalidade on-line e ocorrerão nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2020, via e-mail, no endereço processoseletivo.ieptec@gmail.com

Para mais informações, clique aqui.