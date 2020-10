Queda no turismo corporativo de Rio Branco reduz 53% dos funcionários em hotéis

Trabalhar em uma empresa que valoriza o colaborador e contribui para o seu crescimento profissional e pessoal é o sonho de qualquer pessoa. No Acre, mesmo em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, quatro empresas do grupo Recol: TV Gazeta, Recol Distribuidora, Recol Farma e Acre Beer, receberam o selo Great Place To Work (GPTW), que certifica as melhores empresas para trabalhar, através de pesquisas realizada com os funcionários.

A certificação é prova do compromisso do Grupo Recol com seus colaboradores, que participaram da pesquisa, realizada em setembro, respondendo a um amplo questionário, de maneira sigilosa e voluntária. As quatro empresas se destacaram por proporcionarem boas práticas no ambiente de trabalho aos seus funcionários.

“Acredito que, criando o ambiente adequado, poderemos ser um celeiro de crescimento profissional, um lugar onde as pessoas sejam sempre qualificadas e realizem seus sonhos. Somos um grupo feito de gente, o capital humano é nosso diferencial”, comemora o empresário Marcello Moura, sócio administrador do Grupo Recol.

Ele destaca ainda que a certificação é fruto de um trabalho que vem sendo realizado no Grupo Recol, visando sempre oferecer um ambiente de trabalho onde os colaboradores possam se sentir valorizados, seguros e partes do sucesso dos resultados conquistados pelas empresas.

Para o diretor de Gente e Gestão do Grupo Recol, Rafael Giupponi, a intenção é transformar as empresas em referências em gestão de pessoas. “Há dois anos estamos trabalhando para construir programas que transformem nossa empresa em ambiente produtivo, inspirador e onde todos possam contribuir. Mais que o selo do GPTW, queremos ser referencias em Gestão de pessoas”, afirma.

A partir de agora, a Recol Farma, TV Gazeta, Recol Distribuidora e Acre Beer, passam a utilizar o selo de certificação “Ótimos lugares para se Trabalhar GPTW”.

Sobre o Selo GPTW

O GPTW – Great Place To Work é uma organização internacional que realiza um programa de pesquisa e diagnóstico de clima organizacional em empresas de vários países. A intenção é auxiliar na obtenção de melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação por parte dos colaboradores.

São certificadas empresas que conseguem obter uma alta pontuação na pesquisa que atinge diversos aspectos como: clima organizacional, remuneração, benefícios, oportunidade de crescimento, infraestrutura, transparência na gestão e autonomia dos colaboradores, entre outros.