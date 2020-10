Psicólogos e administradores lideram buscas por coaching, segundo instituto 

Depois de se envolver no caso Jonhliane, em que seu ex-namorado, Ícaro Pinto Teixeira, é acusado de matar uma jovem por excesso de velocidade ao praticar um racha na Avenida Antônio da Rocha Viana, Hatsue Said teria protagonizado um verdadeiro barraco por ciúmes do novo namorado no estabelecimento Tardezinha Grill & Fishes, em Rio Branco. Após divulgação da briga, ela insinuou em sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 7, que pode estar sendo vítima de “inveja”.

“A inveja nem sempre é pelo material. Às vezes, as pessoas sentem inveja da sua personalidade, seu espírito, sua energia, seu esforço e seu desejo de superar”, escreveu Hatsue, e finalizou dizendo: “ore para que elas encontrem a luz. #vivendoeaprendendo”.

No Tardezinha, o episódio ocorreu no último domingo, 6, e segundo testemunhas, o motivo seria o seu novo namorado, conhecido como Kalyl, com quem havia tido um desentendimento na sexta-feira e que no domingo estaria “flertando” com outra mulher.

Revoltada, Hatsue teria se irritado e começado um verdadeiro barraco no local. De acordo com informações, Hatsue quebrou copos e derrubou mesas no local, precisando ser contida por seguranças do estabelecimento. A confusão só terminou com a chegada da Polícia Militar. Em um vídeo, ela aparece sendo levada nas costas por um rapaz.

Ícaro, ex-namorado de Said, conduzia uma BMW que atropelou Jonhliane Paiva no dia 6 de agosto.