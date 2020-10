Posse de Léo de Brito na Câmara depende de parecer de Corregedor

O diretório nacional do PT divulgou nesta quarta-feira (7) a recepção da bancada do partido a Léo de Brito, que ocupará a vaga do Pastor Manuel Marcos, que teve o mandato cassado por corrupção eleitoral.

Brito foi recebido por Enio Verri e José Guimarães no gabinete da liderança do partido na Câmara dos Deputados.

A posse oficial na Câmara depende agora apenas de trâmites internos, e deve ocorrer nos próximos dias.

Para o líder do PT, Verri, o retorno de Léo de Brito é um grande reforço para o partido na Câmara. “A bancada está feliz com o retorno do deputado Léo de Brito. Durante o seu primeiro mandato aqui na Câmara ajudou muito a bancada e o partido, e tenho certeza que vai nos ajudar agora com sua juventude, e com sua grande capacidade e preparo político”, destacou.

Guimarães, que é o líder da Minoria na Câmara disse que vai solicitar ao presidente da Câmara que agilize a posse de Léo de Brito. “O deputado Léo de Brito, já reconhecido pela Justiça, está se apresentando aqui na liderança do partido na Câmara para trabalhar coletivamente junto à bancada, e nós vamos solicitar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que agilize o trâmite interno para que ele possa tomar posse o mais rápido possível”, explicou Guimarães.

“Estou muito motivado com esse retorno. Durante os quatro anos que estive aqui foram anos de muita luta, especialmente contra o impeachment (de Dilma Rousseff) e na oposição ao governo do Michel Temer. Volto agora com satisfação e disposto a colaborar com a bancada na defesa do Brasil, do Acre e do PT, e fazer o bom combate contra os desmandos do governo Bolsonaro”, ressaltou.

De acordo com o deputado diplomado Léo de Brito, a posse oficial na Câmara depende agora apenas de um parecer do Corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtson , declarando a vacância do cargo ocupado pelo deputado que foi cassado. Logo após, a Mesa Diretora da Casa já pode dar posse imediata ao novo parlamentar do Acre.