Governo Federal começa a analisar pedidos de implantação de novas rádios do Acre

Pela primeira vez desde que iniciou a campanha, os sete candidatos a prefeito de Rio Branco divulgaram suas agendas. Pela primeira vez, a assessoria de Socorro Neri (PSB) divulgou os passos da candidata a reeleição. De acordo com a equipe de campanha, pela manhã, Neri terá reunião com equipe de campanha e participará de uma palestra online com alunos do ensino médio. À tarde, irá gravar programa eleitoral para TV e Rádio e também participa da palestra o Webinar “Queimada Florestais e Qualidade do Ar: Impactos e Desafios”. À noite, ela participará da inauguração do Comitê de um candidato a vereador.

Após participar de agenda com Bolsonaro na terça, o candidato do MDB, Roberto Duarte, fará gravação do material de campanha e reunião de alinhamento e planejamento pela manhã. À tarde, ele participará da inauguração do comitê de uma candidata a vereadora e fará uma visita no bairro Taquari. À noite, fará reunião com apoiadores no bairro Montanhês e visitas com candidatos a vereador no bairro Rui Lino.

O candidato pelo Avante, Jarbas Soster, gravará campanha eleitoral e fará uma caminhada com a militância no Parque da Maternidade. À tarde fará caminhada na Baixada da Sobral e logo em seguida fará reunião no Santa Inês e Recanto dos Buritis.

O progressista Tião Bocalom fará pela manhã reunião com empresário e lideranças do Conjunto Manoel Julião. À noite, participará da inauguração do Comitê Central e também comandará conversa com liderança comunitária.

O candidato do PSC, Jamyl Asfury fará caminha no Recanto dos Buritis pela manhã e a tarde vai ao bairro Habitar Brasil. À noite, ele estará no bairro Eldorado.

O tucano Minoru Kinpara fará pela manhã gravação do programa de TV e a tarde fará visita ao comércio do bairro Belo Jardim. À noite participará de uma reunião com a juventude do PSDB, PSL e Cidadania.

O candidato a prefeito de Rio Branco, Daniel Zen (PT), recebe professores pela manhã e a tarde cumpre agenda na Federação do Comércio do Estado do Acre. Daniel finaliza a quarta-feira com apoiadores no bairro São Francisco.