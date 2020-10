Gestores são convocados para a 11ª Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente

Uma família que reside na rua Newton Prado, localizada no município de Sena Madureira, foi surpreendida nas primeiras horas desta quarta-feira, 7, ao se deparar com um gato-maracajá dormindo na área externa da casa. Era por volta das 6 horas quando a família acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate do animal.

De acordo com informações repassadas pelo jornalista local Aldejane Pinto, “a moradora acordou e viu que o animal estava na residência. A equipe de salvamento foi até o local para capturar animal”, explicou ao receber a notícia da equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros que participaram da ação, o gato-maracajá estava bastante assustado.

“O animal estava com medo, mas a captura foi realizada com facilidade. O animal não esboçou nenhuma reação e a guarnição o capturou com facilidade”.

Os bombeiros destacam que o gato-maracajá, provavelmente, deve ter se deslocado até a residência no período da noite em busca de alimento. “ E acabou se deparando com alguns outros animais, como os cachorros, que correram atrás dele e ele ficou na residência”.

A guarnição capturou o felino e fez a soltura do animal na BR-364, após o quilômetro 10, onde ele se embreou na mata nativa. Gato-maracajá um felino nativo da América Central e América do Sul. Ele tem como característica uma cauda mais longa do que seus membros posteriores. Os seus pelos são amarelo-escuros nas partes superiores do corpo e na parte externa dos membros.