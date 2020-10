Energisa entrega 40 computadores a estudantes do Geração Energia

Esta quarta-feira, dia 7, está sendo especial para 40 estudante que fazem parte do projeto Geração Energia, desenvolvido pela Energisa em parceria com o Senai, Sesi e a Unesco. A parceria firmada beneficia jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social de Rondônia e Acre que estão recebendo qualificação profissional e acesso ao Educação Livre, plataforma online de desenvolvimento de competências do Sesi.

Ao final do processo, 270 alunos serão selecionados para cursos de capacitação mais específicos e poderão ser contratados para trabalharem nas distribuidoras de energia de ambos os estados.

Com investimento superior a R$ 80 mil, a Energisa Acre está entregando nesta quarta computadores para 40 jovens que participam do projeto e que vai permitir acessem os treinamentos oferecidos pela Energisa e SENAI, promovendo a inclusão digital desses jovens, aumentando a empregabilidade e possibilitando novas oportunidades no mercado de trabalho.

Jucieli da Silva Souza é aluna do curso de eletricista de rede e foi uma das contempladas. “Esse equipamento é muito importante. É complicado a gente conseguir acessar a plataforma pelo celular. Com o computador, tudo vai ficar mais fácil, mas ainda neste período em que o curso está sendo oferecido a distância por conta da pandemia”, afirma.

Quem também foi beneficiada foi Raimara Melo que faz o curso de eletricista de distribuição e rede. “Vai me ajudar muito. Com esse computador vai facilitar tanto para as aulas online, como para entrega de atividades”.

Os 40 estudantes foram selecionados entre os 87 jovens que participam do projeto no Acre. Ricardo Xavier, diretor-técnico da Energisa Acre. “Foi feita uma pesquisa e escolhido quem realmente não tinha nenhum acesso a computadores. O projeto é para capacitação de jovens para o mercado de trabalho, possibilitando, no futuro, em caso de vagas disponíveis, que eles se tornem funcionários da Energisa”, diz.