Em meio à pandemia, eleições no Acre tem explosão de candidatos da saúde

O estado do Acre registrou a gasolina, o diesel e o diesel S-10 mais caros de todo o país. No fechamento do mês de setembro, a gasolina figurou com valor médio de R$ 5,009 e um aumento de 2% em comparação ao mês anterior.

O diesel e diesel S-10 fecharam o mês, respectivamente, com os preços médios de R$ 4,667 e R$ 4,598 nas bombas. Com relação ao mês de agosto, os combustíveis registraram aumento de 5,2% e 4,3%.

Apesar do cenário de alta, a gasolina ainda é considerada a mais indicada para quem abastece nos postos do estado do Acre. “A gasolina segue sendo a mais vantajosa na relação 70/30, entre a gasolina e o etanol, para quem vai abastecer na região”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Etanol mais caro no norte

Combustíveis apresentaram no mês de setembro as médias de R$ 3,928 para o diesel, R$ 3,962 para o diesel S-10 e R$ 3,756 para o etanol.

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Norte registrou os preços mais caros do País para o diesel, o diesel S-10 e o etanol em setembro. O combustível derivado da cana-de-açúcar, apresenta na região valor 17% superior, quando comparado à menor média registrada na Região Centro-Oeste, com o litro comercializado a R$ 3,756.

Todos os tipos de combustíveis apresentaram aumento na comparação com o mês de agosto. Incluindo o gás natural veicular (GNV), que, em setembro, apresentou queda em todas as outras regiões brasileiras.

No comparativo dos estados, Rondônia figurou com o valor mais caro para o etanol, o combustível foi encontrado nas bombas a R$ 4,004. Já o Amazonas registrou o etanol mais barato da região, apresentando o valor de R$ 3,357. A gasolina mais cara foi a das bombas do Acre, sendo encontrada a R$ 5,099, e a mais barata foi a registrada no Amapá a R$ 3,990, cenário que mostra uma variação expressiva para o combustível entre os estados, de 28%

Já o diesel e o diesel S-10, pelo segundo mês consecutivo, tiveram os valores mais altos encontrados no Acre, a R$ 4,667 e R$ 4,598, respectivamente. Os mais baixos, mantendo o comportamento de agosto ficaram com o Tocantins – sendo vendidos a R$ 3,577 e R$ 3,629.

Ao avaliar o combustível que mais valeu a pena entre a gasolina e o etanol na relação 70/30, em todos os estados da região a gasolina compensou mais no bolso do consumidor. “Mesmo com a chegada da nova gasolina ao mercado brasileiro, e suas expectativas de refletir em maior custo, é possível notar que o combustível segue como uma opção mais vantajosa na relação custo e desempenho para todos os estados do Norte no mês de setembro”, aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

