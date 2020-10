Apenas 13 novos casos são confirmados no Acre sem nenhuma morte por Covid-19

A Assembleia Legislativa do Acre do Acre deverá fazer o cumprimento do ofício nº 288 de 2020 da Presidente do TRE, Desembargadora Denise Bonfim declarando a perda do mandato da deputada estadual Juliana Rodrigues de Oliveira.

Tão logo seja lido e publicado o ato da mesa, será comunicado e dada a posse do novo ocupante da cadeira vaga, o qual se efetivará através do juramento e ato da mesa diretora, efetivando o novo parlamentar no cargo de deputado estadual.

Em seguida, o novo ocupante de uma vaga no Poder Legislativo Acreano, Pedro Luis Longo fará juramento prestando compromisso parlamentar na forma do art. 3°, § 2° e 3° do Regimento Interno da Aleac.

A posse ocorrerá ao meio-dia, após encerramento da sessão, no centro do Plenário, com a participação dos deputados na plataforma on-line.