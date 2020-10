Vendaval leva telhado de apartamento do Monterrey e vento assusta pacientes no PS

Com a definição das candidaturas a prefeito de Rio Branco, muitos eleitores perguntam sobre a origem dos 7 candidatos postos na disputa. O ac24horas fez um levantamento que mostra que do montante apenas dois são “acreanos do Pé Rachado”, ou seja, nasceram e se criaram no Estado.

Candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB), que conta com apoio do governador Gladson Cameli é uma das acreana legítimas. Nascida em Tarauacá, ela que tem 54 anos faz parte de uma das famílias mais tradicionais da região.

Outro que também é acreano da gema é o deputado estadual Daniel Zen (PT), 40 anos. Natural de Rio Branco, o advogado e professor universitário milita no Partido dos Trabalhadores desde criança.

Além dos acreanos, dois candidatos tem origem no Estado do Paraná. Trata-se de Tião Bocalom, 67 anos, (Progressistas) que é natural de Bela Vista do Paraíso (PR) e o empresário Jarbas Soster, 50 anos, que nasceu em Alto do Piquiri (PR).

Nascido no Rio Grande do Sul, o deputado estadual Roberto Duarte, 51 anos, candidato pelo MDB, é natural de Porto Alegre. Já o policial federal, pastor e engenheiro Jamyl Asfury de 47 anos nasceu na cidade de Parnaíba, no Piauí.

Já o professor e ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, 51 anos, é de origem japonesa, mas nasceu em Itapaci, no interior de Goiás.