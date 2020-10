Vagner Sales:  “vamos ganhar a eleição com o Fagner”

DENTRE OS ATUAIS prefeitos, um que sabe jogar o jogo político com habilidade, porque é do ramo e gosta da política, é o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), que disputa a reeleição. Mazinho sabe falar a linguagem popular, não faz arrodeios, e conhece o caminho dos votos. Não foi por acaso que conseguiu eleger a mulher Meire Serafim (MDB), como a mais votada da última eleição. E em todas as simulações apareceu sempre como bem avaliado. Ninguém ganha eleição com antecedência, a campanha está apenas começando, mas por disputar a reeleição no poder, ter uma chapa encorpada de candidatos a vereador lhe apoiando, pode-se no mínimo dizer que, o Mazinho entra na reeleição como altamente competitivo. E não causará nenhuma surpresa caso venha a ser eleito para mais um mandato.

HIPÓTESE ABERTA

NÃO HÁ nenhum sinal neste sentido. Mas pelo andar da carruagem da disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, não me admiraria se mais à frente, ele sentir que não dá com o Fagner Sales (MDB), o Vagner Sales pode acabar lançando a filha Jéssica Sales para prefeita.

O VELHO BURICA

QUEM ESTÁ ressurgindo na política é o ex-prefeito Burica (PT), que disputa a prefeitura de Rodrigues Alves. Não se pode dizer que ganhará a eleição, mas ele está dentro do jogo.

GLADSON DEU O TOM

NUMA REUNIÃO em que secretários e diretores de empresa tiveram que deixar os celulares fora e passar por um detector de metais, o governador Gladson mostrou ontem que, não será figura decorativa na campanha. E deixou um sutil recado, na sua fala: “A derrota da prefeita Socorro é a derrota do Governo”. Traduzindo: “quem não estiver comigo, estará contra mim.”

NENHUM CRIME

O GOVERNADOR Gladson não comete nenhum crime eleitoral ao querer eleger a Socorro.

EQUAÇÃO DIFÍCIL

É UMA EQUAÇÃO difícil de ser cumprida à risca, porque o governo está loteado com os aliados. Os secretários, diretores, ocupantes de CECs, de partidos como o PSDB, PSD, PROGRESSISTAS, naturalmente, vão apoiar os respectivos candidatos a prefeitos de Rio Branco das suas siglas.

NÃO DÁ NEM PARA IMAGINAR

O PRESIDENTE da Fundação Cultural, Correinha, é presidente regional do PSDB. Vai deixar de fazer campanha para o Minoru Kinpara (PSDB)? O Solino, Souzinha e outros, indicados pelo PSD, vão deixar de apoiar o Bocalom? A turma do Bestene no governo vai deixar de apoiar o Bocalom? Como o governo foi composto de forma plural, dificulta a unidade na campanha.

PIOR DO QUE O SONETO

A ÚNICA MANEIRA da unicidade seria a demissão de todos, mas a emenda saíria pior que o soneto. O Gladson tende a fazer uma reforma administrativa, mas por certo deverá acontecer depois da eleição. Uma mexida agora passaria a imagem pública de perseguição, o que não seria positivo para o seu perfil. Mas, o Gladson tem todo direito de querer ganhar a eleição.

NÃO TERIA ESTE PROBLEMA

ERA PARA o governador Gladson Cameli ter no início da sua gestão formulado com os seus aliados uma candidatura de consenso à PMRB, e hoje estaria surfando num mar tranquilo. Deixou cada um ir para o seu lado, montaram suas chapas a prefeito, e agora é impossível conseguir a unidade.

ANA PAULA NA CAMPANHA

A PRIMEIRA DAMA Ana Paula Cameli resolveu também fazer política. Levará o seu staff amanhã para Brasiléia, onde participará da inauguração do comitê de campanha da candidata a prefeita Leila Galvão (MDB), onde deverá dizer que ele e o marido Gladson apoiarão a Leila.

FLAVIANO MELO CONFIRMA

O PRESIDENTE do MDB, deputado federal Flaviano Melo, confirmou a sua presença, o que mostra que o seu partido caminha para uma reaproximação política com o governador Gladson Cameli , visando uma composição de forças para a eleição ao governo em 2022.

PAPEL IMPORTANTE

QUEM TEM TRABALHADO muito para essa reaproximação política é o senador Márcio Bittar (MDB), que defende a tese de que, numa composição, o MDB poderá vir a indicar o vice do governador Gladson Cameli em 2022. É secundado pelo assessor político, Moisés Diniz.

AS MOTOSSERRAS AGRADECEM

LEGALMENTE, nada há que impeça. Não significa também que fará algo errado, mas ficou estranha a nomeação da presidente do Sindicato dos Madeireiros, Adelaide Fátima, para uma diretoria do IMAC, órgão que cuida do meio ambiente, no Acre. As motosserras agradecem.

CABEÇA ENFIADA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) entrou para valer na campanha do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) á PMRB. Ontem, comandou uma série de grandes reuniões, começando pela Cidade do Povo e, fechou a noite, com outros encontros em mais quatro bairros da periferia.

DIVIDIU EM TRÊS

A CAMPANHA do Tião Bocalom ficou dividida entre três frentes. Cada uma com sua agenda própria. Uma comandada pelo próprio Bocalom, outra pela vice Marfisa Galvão, e uma terceira pelo senador Sérgio Petecão (PSD). A meta e conversar com um maior número de eleitores.

PROPOSTA PLAUSÍVEL

É PLAUSÍVEL e até necessária, a proposta defendida pelo candidato a prefeito de Rio Branco, deputado Roberto Duarte, de abrir uma licitação para que novas empresas tenham condições de entrar no ramo do transporte público, na capital. Há décadas temos um sistema caótico.

É SALUTAR

UMA maior concorrência entre empresas de ônibus, levaria á melhoria do atendimento ao público.

MILHÕES DESPERDIÇADOS

COMEÇAM a aparecer propostas positivas e exequíveis na campanha eleitoral. Entre elas a do candidato a prefeito, Jarbas Soster (AVANTE), de se criar usinas de reciclagem de lixo na capital. O não aproveitamento industrial do lixo leva à perda de milhares de reais.

NÃO VAI ALÉM

NÃO DEVE PASSAR da próxima semana o anúncio oficial do TRE-AC do recálculo dos votos para a Câmara Federal e Assembléia Legislativa. A tendência é que as vagas abertas sejam ocupadas por Léo de Brito (PT) e por Pedro Longo (PV). A posse de ambos também não deve demorar.

MARA COMANDA CAMPANHA

A DEPUTADA Federal Mara Rocha (PSDB), a mais votada na capital na última eleição, começou agora sua campanha pelo candidato à PMRB, Minoru Kinpara. Kinpara vem bem nas pesquisas.

UMA ADESÃO IMPORTANTE

A ENTRADA DO EX-DEPUTADO Ney Amorim na campanha da prefeita Socorro Neri (PSB) é importante. Principalmente, por conhecer bem o grande reduto de votos da Baixada. É uma situação nova para o Ney, terá de se reinventar, não comanda mais o orçamento da ALEAC.

MUITO HABILIDOSO

MAS, independente de tudo, o Ney Amorim é um dos nossos políticos mais habilidosos.

VELHO PADEIRINHO

MESMO não sendo mais do MDB, o deputado federal Flaviano Melo (MDB), é um dos mais entusiasmados com a candidatura do Padeirinho a prefeito do Bujari, acredita que decola.

COLEGAS NA DISPUTA

ROSE LIMA (PSDB), Evandro Cordeiro (PROGRESSISTAS), são colegas que disputam vaga de vereador na Câmara Municipal de Rio Branco. O outro é o Salomão Matos (PROGRESSISTAS), candidato a vereador em Porto Acre. Colegas que conquistaram os seus espaços por competência. Teriam muito a acrescentar à política, caso venham a ser eleitos vereadores.

TORCENDO PELO HEITOR

VAMOS ORAR pela recuperação do ex-deputado Heitor Júnior, que se encontra em São Paulo em tratamento de um caso delicado de contaminação pela COVID-19. O Heitor sempre se dedicou a salvar vidas de pacientes contaminados por hepatite, agora é hora de todos lhe ajudar.

CUIDADO COM O CHICÃO!

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB), que conhece o eleitorado do Juruá, disse ontem ao BLOG que não se deve desconsiderar a candidatura do empresário Chicão (MDB), candidato a prefeito de Mâncio Lima, por ser uma figura simpática. “É ao estilo Petecão”, citou.

MAIS SE DESTACOU

ENTRE AS MULHERES com mandato de vereadora na Câmara Municipal de Rio Branco, a vereadora Lene Petecão (PSD) foi sem dúvida alguma a mais combativa e propositiva. Não foi omissa. Isso lhe credencia a chegar nos bairros para pedir votos à sua reeleição.

NÃO SABEM NADA

TENHO OBSERVADO as promessas feitas por candidatos a vereador, grande parte sem noção do que é ocupar um mandato. Ficam a fazer promessas mirabolantes, que implicam em gastos da prefeitura. Senhores, muita atenção: um vereador não pode apresentar projeto que implique em despesas nas contas municipais. É o A-B-C para quem quer ser vereador.

NÃO SOLTEM FOGOS

TENHO COTEJADO várias pesquisas internas para consumo próprio dos partidos. E o que se pode dizer é que, ninguém se considere no segundo turno, por mais estrutura que tiver. Há fatos que, se explodirem na campanha pode mudar o quadro eleitoral, na capital. Cautela!

FRASE MARCANTE

“Numa campanha política, a única certeza que temos, é que não temos certeza”. Frase do anedotário da política mineira.