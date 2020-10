Soster percorre bairros e conversa com empresários da Fieac

Levando dados como o aumento do número de áreas desflorestadas e de queimadas no Acre, o governador Gladson Cameli se reuniu com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesta terça-feira, 06, pedindo apoio financeiro no combate às queimadas no Acre.

Em Brasília, Cameli pediu a Salles a compra de um avião de combate a incêndios. A visita ocorre após uma recomendação emitida pelo Ministério Público do Acre (MPAC) ao governo do Acre para que cumpra as legislações ambientais, através da manutenção e intensificação das atividades de policiamento e fiscalização em relação aos órgãos ambientais do estado.

Segundo dados, somente no Acre entre os meses de julho a setembro de 2020 já somam 151 mil hectares queimadas. Os municípios de Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul respondem por 68% do total queimado.

O número de focos de queimadas registrados entre 1º de janeiro a 4 de outubro deste ano no Acre chegou a mais de 7,9 focos, conforme dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Além das queimadas, um levantamento do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) revelou que o desmatamento no Acre aumentou 172% comparando o mês de agosto deste ano com o mesmo período do ano passado. O estado é o terceiro da Amazônia Legal que mais desmatou neste período, ficando atrás apenas do Pará e Amazonas.