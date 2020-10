SEPA pede R$ 19 milhões em silos para 300 mil sacas de milho

Apenas 7 candidaturas foram consideradas inaptas pela Justiça Eleitoral do Acre. Dos 3.025 pedidos de registros de candidatos, 3.018 foram cadastrados –98,77% do total. Mesmo assim, o número coloca o Estado como o terceiro com maior percentual de candidaturas inaptas na região amazônica.

No Amazonas, dois foram considerados inaptos e 99,87% das 10.358 candidaturas estão registradas. No Amapá, são 98.45%; no Pará, 99,75%; Rondônia (98,42%); Roraima (98,12%) e Tocantins (99,48%). O número de candidaturas cresceu substancialmente em 2020 quando comparado com as eleições municipais de 2016, saindo de 2.310 para os já citados 3.025 registros, aumento de 30,9%.