Secretário indicado pelo PSDB diz não a Minoru e afirma que vai apoiar Socorro Neri

O secretário de Agricultura e Pecuária, Edivan Maciel, decidiu não ficar em cima do muro nas eleições de 2020. Mesmo indicado pelo PSDB, em especial a deputada federal Mara Rocha, para o cargo, o pecuarista surpreendeu nesta segunda-feira, 5, e informou que não apoiará a candidatura do ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, para a prefeitura de Rio Branco.

Ocupando a pasta responsável por fomentar o agronegócio no Estado desde novembro de 2019, Maciel, que substituiu o ex-secretário Paulo Wadt, se reuniu com o vice-governador Major Rocha e a deputada federal Mara Rocha logo após a reunião do governador Gladson Cameli e a bancada federal, e os informou que por “fidelidade” ao chefe do Palácio Rio Branco irá apoiar a candidatura de Socorro Neri (PSB), que disputa a reeleição. O gestor da pasta afirmou aos irmãos Rocha que atuará como “cidadão” nesta campanha.

O ac24horas procurou o secretário para que comentasse o assunto, mas ele afirmou que não tratou de política no encontro com Rocha e Mara. “Não tratei de política. Tratei com a deputada Mara Rocha dos projetos da SEPA que precisam de recursos das emendas parlamentares e outras demandas da pasta, o que tenho feito com todos os parlamentares”, disse Maciel.

A reportagem apurou que a atitude de Maciel com os tucanos também foi motivada após o governador Gladson Cameli reunir o secretariado na semana passada e pedir que todos se engajassem na campanha de Neri. O chefe do executivo chegou afirmar que não queria “corpo mole” e que após as eleições, saberia com quem iria contar de verdade em 2022.

O fato é que o episódio marca mais uma queda de braço entre o governador e a deputada Mara, que tem perdido espaço no governo com a exoneração de indicados e também com a perda de apoio de secretários.