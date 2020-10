Promotora volta atrás no pedido de impugnação de Zequinha Lima

Apesar de Vagner Sales negar a troca do filho Fagner pela deputada federal Jéssica Sales (todos do MDB) na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, o nome de Jessica surge forte no assunto “política” e “eleitorado” no município para o pleito de novembro.

Parlamentar no segundo mandado, Jéssica é apontada pelo MDB como uma das mais atuantes do Juruá em liberação de recursos. Os outros dois candidatos a prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP) e sargento Adônis (PSL), não se mostraram assustados com a possibilidade de enfrentar a deputada e afirmam que “tanto faz” se o nome que enfrentarão nas urnas será o de Fagner ou de sua irmã, Jéssica.

RELACIONADAS

Adônis diz que o povo é livre para votar em quem quiser. “Se a deputada vier participar desse processo, que seja bem-vinda. Ela certamente terá muito o que contribuir com esse processo democrático”, citou o candidato.

Já Zequinha afirma que o mais importante agora é o eleitor e não o concorrente: “meu maior objetivo é apresentar boas propostas para os problemas de nossa cidade. Me preocupar com os concorrentes nesse momento, seria perder a oportunidade de ouvir as pessoas”, conclui Zequinha.