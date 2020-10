Pedro Longo, o deputado!

O juiz aposentado Pedro Longo toma posse hoje, às 11h, no plenário da Assembleia Legislativa. Ele foi eleito pelo PV nas eleições de 2018, mas assume agora em função da cassação do mandato da deputada Dra. Juliana Rodrigues (PRB), confirmado pelo Superior Tribunal Eleitoral (TSE). Depois da carreira na magistratura, Pedro Longo migrou para a política exercendo função de destaque no Poder Executivo. Foi diretor presidente do Detran. Pretendia disputar a prefeitura de Rio Branco nestas eleições, mas o partido optou por se coligar ao PSB. A partir de agora poderá exercer o mandato parlamentar. Pela experiência como magistrado poderá contribuir muito, principalmente quando o Acre mais precisa em decorrência das grandes dificuldades a serem enfrentadas em tempos de pandemia e crise econômica. Pedro longo vai integrar a base de sustentação do governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA)

O que quer o eleitor?

Candidato a prefeito fazia arrastão na Estação Experimental entregando os famosos santinhos, que de santo não tem nada, tem de propaganda. Ao abordar um grupo de eleitores na frente de um comércio um deles, o mais falante e sorridente, comentou: “Bem que esses santinhos poderiam vir com notas de R$ 50 reais”. O candidato perdeu meia hora de conversa tentando convencer o grupo de que voto não se vende. Ao final da conversa enfadonha, nada mudou. “Sem comprar votos não se ganha uma eleição”, finalizou o líder do grupo.

Pesquisa tucana

O PSDB deverá registrar uma pesquisa nos próximos dias junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Quem teve acesso aos números afirma que vai causar frisson em alguns candidatos que andam se sentindo a última bolacha do pacote. Como dizia Telê Santana: “O jogo no meio do campo está embolado, mas o ponta centro avante está bem posicionado”.

Não se governa sem partidos

O presidente Jair Bolsonaro, muito embora sem filiação, descobriu cedo que não se governa sem partidos e sem articulação política. A aliança com o Centrão veio a calhar. Além disso, a equipe econômica do governo federal teve que se dobrar para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Nenhum presidente, governador ou prefeito governa sozinho.

“Nem tudo que reluz é ouro”. (Ditado popular)

. A música mais tocada ontem era a do Genival Lacerda sobre a polêmica da propaganda das creches com os meninos da Dinamarca.

. Galeguim do zóio azul/ Galeguim do zóio azul/ Galeguim do zóio azul!!

. Na verdade, era uma peça do programa do presidente Bolsonaro quando era candidato.

. Não é só o sargento Adônis, candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, que usa o “Ctrl C” e o “Ctrl V”.

. O pedido de impugnação de candidaturas por parte do Ministério Público Eleitoral é um procedimento natural.

. Porém, nenhuma condenação por parte do TCE impede o registro de uma candidatura; tem que reclamar ao STF que decidiu assim.

. Quando um candidato é transformado em vítima…

. Em 2002, a candidatura do então governador Jorge Viana (PT), foi impugnada; ele ganhou e massacrou a oposição nas urnas.

. Foi uma senhora surra, como dizia minha mãe!

. É preciso aprender com os fatos políticos passados.

. “A prefeita é gente boa, honesta mas é que nem carne de Tetel; não assa, não cozinha e ainda apaga o fogo”.

. Opinião do seu Raimundo, feirante da baixada.

. “O valor de um homem está das sobrancelhas para cima”, (Desembargador Jorge Araken, mestre e amigo).

. Cabelo ok/ sobrancelha ok/ maquiagem ok/ a unha tá ok/ Brota no bailão/ pro desespero do seu ex…

. O Marcus Alexandre e o David Sento-Sé também foram bloqueados!

. Chupa essa manga!

. Rsrsrsrsrsrs…hahahahahaha…kkkkkkkkkkkkkk!

. Bom dia!