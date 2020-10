Neném Almeida pede revitalização da ciclovia entre Rio Branco e Senador Guiomard

Será transferido para Rio Branco nesta terça feira, 6, em estado grave, o motociclista Fernando Santos Silva, 21 anos, que se chocou contra um veículo na Avenida Lauro Miller, em Cruzeiro do Sul, na noite desta segunda-feira, 5.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o jovem, que parece estar em alta velocidade, bateu na lateral do veículo que saía da rua Muru. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado por cima do veículo e caiu no asfalto. Após o acidente, Fernando foi levado pelo SAMU para o Hospital do Juruá.

Segundo o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro prende, tenente Belo, nenhum dos motoristas estava embriagado. A moto foi recolhida para o pátio do Detran por estar com documentação vencida. “O condutor do carro saiu da rua Muru e entrou na Lauro Muller rompendo a preferência na via causando um acidente grave e deixando o condutor da moto em estado gravíssimo”, citou.

Veja o vídeo: