Mais de 100 engenheiros e arquitetos serão contratados para obras de presídios no país

Após 55 dias de trâmite processual, o assassino do trabalhador rural Fábio Júnior Flores de Andrade, de 36 anos, foi sentenciado pela Justiça de Xapuri pelos crimes de latrocínio, estupro e cárcere privado. Moisés Evangelista de Brito, 22 anos, matou a vítima no dia 5 de agosto deste ano, com um tiro na cabeça, com o objetivo de roubar a sua motocicleta.

Após assassinar o produtor, Moisés violentou sexualmente a esposa da vítima e a manteve, junto com uma criança pequena, filha do casal, em cárcere privado. Preso um dia depois do crime, o criminoso confessou à polícia que o objetivo inicial era roubar a moto de Fábio Júnior. Em juízo, ele também confessou o estupro praticado contra a mulher do trabalhador.

Pelo conjunto dos crimes praticados, Moisés foi condenado a 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele já tinha condenação por tentativa de homicídio por, no dia 14 de dezembro do ano passado, ter esfaqueado Jonas Lima de Souza, de 18 anos, deixando-o com as vísceras expostas. Pelo crime, ele foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto.

Ao prolatar a sentença, que saiu no último dia 30 de setembro e publicada no Portal do Tribunal de Justiça nesta segunda-feira, 5, o juiz titular da unidade judiciária de Xapuri, Luís Gustavo Alcalde Pinto, destacou que “mesmo em tempos de pandemia o Poder Judiciário Acreano não tem poupado esforços para entregar a prestação jurisdicional de forma célere e eficiente”.