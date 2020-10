Dicas para você escolher a roçadeira ideal

O mercado oferece diversas opções e modelos, movidas a gasolina, bateria ou elétricas

Extremamente importantes para manter a limpeza e o aspecto saudável de gramados e jardins, as roçadeiras fazem parte do time de ferramentas indispensáveis no cuidado de uma área verde. No entanto, escolher o equipamento correto de acordo com suas necessidades, pode não ser uma tarefa simples. Afinal, o mercado oferece diversas opções e modelos, movidas a gasolina, bateria ou elétricas, com lâminas de três pontas ou carretéis de nylon.

Obviamente, o preço de roçadeiras e os tipos apresentam variações. Aliás, nesse último caso, é preciso que o modelo se adeque a determinados terrenos. Sendo assim, na hora de escolher a ferramenta correta, analise primeiro o tamanho da área a ser roçada. Somente em seguida, considere o tipo de vegetação, se é gramado ou mato.

Para te auxiliar no momento da compra, separamos algumas dicas com as melhores roçadeiras para o seu tipo de terreno:

Grama e pequenas áreas de jardim

Você que está em busca de um equipamento para realizar o trabalho em uma área de terreno considerada pequena, de até 30 metros, as ferramentas mais recomendadas são um aparador de grama ou um cortador de grama elétrico. Importante dizer que essa dica serve, principalmente, para locais planos.

Nesse tipo de maquinário, um atrativo precioso é a relação entre custo e benefício. Com um preço que cabe no bolso do consumidor, eles costumam atender de maneira satisfatória as demandas e necessidades propostas.

Grama ou mato baixo e áreas médias

Terrenos com aproximadamente de 30 a 450 metros, e que possuem grama ou mato de altura baixa, é indicado investir em uma roçadeira 2 tempos de 26 cc ou 33 cc. Preferencialmente bipartida, com um cabo que se divide em dois. Isso porque auxilia na dinâmica e mobilidade. Além disso, sua potência permite trabalhos mais demorados.

Não se preocupe em estragar o equipamento caso a área esteja um pouco molhada ou, levemente, húmida. Esse detalhe não impede a realização do serviço, nem danifica a ferramenta. Outro ponto favorável é que estas roçadeiras proporcionam um ótimo rendimento, um baixíssimo consumo de gasolina e rapidez na execução.

Grama ou mato e áreas médias e grandes

Se o seu objetivo é fazer um trabalho em grandes áreas, como fazendas, jardins, terrenos ou chácaras, acima de 450 metros, é preciso um equipamento que suporte o uso mais prolongado. Nesse caso, há três modelos de roçadeiras que podem realizar o serviço perfeitamente:

– Roçadeiras de 43cc: esse produto possui muita força e registra baixo consumo de combustível. Ou seja, une rendimento com economia de abastecimento.

– Roçadeiras de 52cc: podendo passar tranquilamente os 12 mil giros por minuto, rotação de um carro de Fórmula 1, esse modelo executa o trabalho com mais sobra de potência. Isso significa que traz um excelente rendimento na utilização em uma vegetação que exige mais esforço do equipamento..

– Roçadeira de 63cc: Muita força. é assim que podemos descrever esse aparelho. Além disso, consegue fornecer um ótimo rendimento para ocasiões em que o mato está um pouco mais denso, ou com pequenas touceiras e até pequenos arbustos.