Com Sinhasique, Socorro se reúne com apoiadores no Rosa Linda

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), recebeu na tarde desta terça-feira (6) a visita do Comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Gen Lima. O coronel veio ao Estado do Acre, acompanhado de comitiva, visando regular as atividades a serem desenvolvidas durante a Visita de Orientação Técnica (VOT).

O comandante e sua equipe, foram recepcionados pelo presidente no plenário do parlamento acreano, Nicolau Júnior, pelo primeiro secretário, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e pelo deputado Edvaldo Magalhães (PC do B). Na solenidade de recepção, eles puderam assistir à apresentação dos hinos nacional e acreano, executados pela cantora Yvana Pacífico e o maestro Lidson Martins.

RELACIONADAS

Ainda durante a visita institucional, o comandante pôde conhecer um pouco da história do Parlamento acreano, constituído em 1962, com a promulgação da lei que passou o Acre de território a Estado da Federação, e do trabalho parlamentar desenvolvido pelos deputados estaduais.

Na sala das sessões Francisco Cartaxo, o plenário, Gen Lima e sua equipe, contemplaram ainda a maior obra de marchetaria do mundo, disposta em painéis, do artista plástico acreano Maqueson Pereira da Silva.

São ao todo, nove painéis que contam trechos da história da Revolução Acreana, entre eles o corte da corrente sobre o Rio Acre pelas tropas de Plácido de Castro. Essa foi uma das táticas adotadas pelo exército boliviano para impedir a expansão dos soldados liderados por Plácido de Castro.

Eles também visitaram o Salão Nobre, local onde os parlamentares aguardam o horário de início das sessões. O espaço abriga duas importantes obras do pintor acreano Sansão Pereira. A primeira delas é em homenagem ao herói da Revolução Acreana, José Plácido de Castro. Já a segunda é um retrato da antiga sede do Poder Legislativo, que sofreu um incêndio em 30 de abril de 1992.

Ainda durante o encontro, o comandante Gen Lima colocou o batalhão à disposição do Poder Legislativo no sentido de apoiar as decisões tomadas no apoio à população.

Na conversa, o comandante falou de sua satisfação em visitar o Acre, e das ações que o exército brasileiro está realizando no Estado. “Estamos tocando as obras das pistas de pouso dos munícipios de Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus. Uma obra importante, que permitirá inclusive, o pouso de aeronaves maiores. Agora no inverno, nós já iremos começar a transportar os insumos para o início da obra da pista de Santa Rosa”, enfatizou o comandante.

Gen Lima também falou sobre a finalização da pavimentação asfáltica de rodovias federais e a conclusão da ponte que liga o estado de Rondônia ao Acre. “A manutenção dessas rodovias, bem como a ligação rodoviária entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, mudará a história do Acre”, complementou o comandante.

O comandante falou ainda que o exército brasileiro irá implementar a figura do assessor parlamentar nas câmaras legislativas. “Além de acompanhar as atividades do Poder Legislativo nos estados, o nosso objetivo é estreitar a nossa relação com os estados brasileiros, facilitando assim a nossa parceria. Aqui no Acre, quem irá cumprir essa missão é o Cel Victor Hugo de Araújo Santos da Costa.

Nicolau Júnior agradeceu o apoio do Exército Brasileiro com as ações de melhorias no Estado, e reforçou a parceria entre os poderes. “Quero agradecer a vinda do comandante à Assembleia Legislativa, é a primeira vez que recebemos uma visita do comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Quero dizer que o trabalho de vocês é muito importante. O Exército tem cumprido sua missão. Precisamos cada vez mais unir forças, a atenção com as nossas fronteiras precisa ser redobrada. Sem falar na construção dessa rodovia entre Cruzeiro do Sul e a cidade de Pucallpa, há anos almejamos essa integração”, enfatizou o presidente da Aleac.

O chefe do Parlamento estadual entregou ainda ao comandante da 17ª Brigada de Infantaria e Selva, uma peça de marchetaria, do artista plástico acreano Maqueson Pereira da Silva.