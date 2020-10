Bolsonaro dá “carta branca” para Gladson tocar grandes obras a partir de 2021

O governador Gladson Cameli esteve reunido na manhã desta terça-feira, 6, com o presidente da república Jair Bolsonaro e com os Ministros Eduardo Pazuello (Saúde), Tarcisio Freitas (Infraestrutura), Rogério Marinho (Desenvolvimento) e o secretário de governo, general Luiz Eduardo Ramos para tratar das demandas do Acre para o final deste ano e 2021.

Na reunião com a cúpula do governo federal, Gladson recebeu garantias que as grandes obras de seu governo para os próximos dois anos estão com o orçamento garantido. De acordo com o governo, a União garantiu os recursos para a estrada de Mâncio Lima e também para as licitações do viaduto da Avenida Getúlio Vargas no valor de R$ 80 milhões.

Cameli garantiu que os recursos para os viadutos da corrente e da Getúlio Vargas estarão garantidos e que o presidente, por meio do Ministério da Saúde, garantiu ainda R$ 45 milhões para a construção da nova maternidade de Rio Branco que se somará aos R$ 16 milhões garantidos pela bancada federal.

O governador pediu ainda prazo para postergação de convênios para não perder recursos. “Existe dinheiro represado do ano de 2012 do Unacon que ainda não foi utilizado e pedi aos ministros mais tempos para resolvermos questões de documentação e burocracia e tudo foi sinalizado positivamente”, disse.

O Chefe do Palácio Rio Branco ressaltou ainda que as licitações das principais obras devem ser finalizadas já no final deste ano e seus editais deverão ser lançados. “Queremos já começar a por a mão na massa no ano que vem. Com os recursos garantidos e com a ajuda do presidente, vamos gerar muitos empregos e esperança para os acreanos”, frisou.