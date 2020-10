Acre terá 120 dias para criar celas especiais para comunidade LGBTI, ordena CNJ

A prefeitura de Mâncio Lima publicou edital de R$ 141 mil da lei Aldir Blanc para o financiamento de atividades culturais do município. A medida apoia profissionais da área que sofrem com o impacto das medidas de distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus.

Igor Araújo, chefe do Departamento de Cultura de Mâncio Lima, conta que os recursos são: R$ 65 mil para shows on-line, R$ 10 mil para os espaços culturais e R$ 66 mil para o reconhecimento artístico.

As inscrições, que já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 14 de outubro na sede do Departamento de Cultura, na Avenida Japim, no Centro, na Casa de Cultura Márcia Alencar.

Segundo Igor, a premiação de reconhecimento à pessoas que têm atuações relevantes na cultura do município, poderá ser individual ou para representantes de grupos.

O valor de shows também poderá variar entre R$ 5 a R$ 10 mil, dependendo da apresentação. Já com relação a um espaço cultural, segundo Igor, há apenas um local que se enquadra nas regras, e que, deverá ser beneficiado.