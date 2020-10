O MDB pode ir com o “plano B” em Cruzeiro do Sul? 

ALIADOS mais próximos do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) já começam a defender que, ele use o que é chamado de “Plano B”, que seria a substituição da candidatura de Fagner Sales (MDB), pela irmã e deputada federal Jéssica Sales (MDB). Ela, muito mais política e bem posicionada no eleitorado, com uma grande aceitação do seu nome, do que o irmão. O argumento dos que defendem a troca é que, o MDB pode ganhar mantendo o Fagner como candidato, mas corre um risco de perder, porque já não corre tão solto na campanha. O deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTAS) viabilizou uma aliança poderosa com dez partidos e, com isso, terá uma centena de candidatos a vereador pedindo votos para o candidato a prefeito, professor Zequinha (PROGRESSISTAS). O Vagner até aqui não mostrou nenhum movimento para a troca do candidato a prefeito pelo MDB, mas como é um político muito pragmático, campeão de ganhar eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, não duvido de que, mais na frente sentir que o caldo pode engrossar, não venha colocar a deputada federal Jéssica Sales (MDB) no jogo. As pesquisas que virão do dia 15 em diante, já trarão uma luz mais clara sobre o posicionamento de cada candidato, na disputa da prefeitura cruzeirense.

UMA LINHA DIVISÓRIA

A ELEIÇÃO para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, este ano, é uma das mais importantes para o ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Se o filho Fagner Sales (MDB) se eleger prefeito, vai dar para pensar alto em 2022, com a filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB) para o Senado. Se perder, terá que se contentar em reeleger Antônia Sales à Aleac e a Jéssica à Câmara Federal.

NENHUM MOVIMENTO

UMA DAS FIGURAS mais importantes do MDB disse ontem ao BLOG que, o partido não viu até o momento um gesto político do governador Gladson que possa ser citado como um movimento de quem quer uma aliança em 2022. Tudo o que foi prometido ficou na oratória.

SÓ INTERESSA NA CAMPANHA

PARA este cardeal emedebista, o gesto tem que ser na campanha, fora dela não interessa.

SEGURO NO PINCEL

O SENADOR Márcio Bittar (MDB), que foi o fiador no MDB de que o governo estaria nas campanhas de Cruzeiro do Sul e Brasiléia, foi deixado seguro no pincel, e sem escada.

SEGURANDO AS PESQUISAS

Os PARTIDOS estão com equipes particulares de pesquisas, mas os números são mantidos para consumo próprio e nortear as campanhas dos seus candidatos. Temem que a revelação dos números possa açular o movimento de outras candidaturas. O segredo é a alma do negócio.

QUER CONVERSAR

PARA O EXPERIENTE deputado federal Flaviano Melo (MDB), as redes sociais são importantes, mas considera como tão importante para o candidato majoritário é andar no bairro e conversar com o eleitor. O eleitor gosta de conversar com o candidato ao vivo, diz Melo.

TROUXE O CONHECIMENTO

A ESCOLHA do ex-vereador Afonso para vice na chapa do candidato a prefeito Jarbas Soster (AVANTE) foi importante porque somou a sua larga experiência em campanhas políticas. No pequeno PSDC, o Afonso comandou campanhas, que sempre elegeram deputado e vereador.

ELEITOR NÃO TEM DONO

POR FORÇA da profissão, mesmo do meu bunker devido a pandemia, converso com as mais variadas tendências na disputa da prefeitura da capital. Ontem, devidamente protegido, fui a um supermercado e perguntei aos taxistas do ponto sobre a disputa da PMRB. Vou traduzir o que deduzi pelo que escutei: – ninguém é dono dos votos. E: o buraco é bem mais embaixo.

TEMPO DA BRILHANTINA

EM TEMPOS de redes sociais, fazer bandeiraço para conquistar votos é como voltar ao uso da brilhantina. É dinheiro gasto com militantes sem um retorno de votos. O que é que um bandeiraço pode influenciar, no voto de um transeunte ou de quem passa em um veículo?

CANDIDATURAS INTERESSANTES

DUAS CANDIDATURAS a vereador de Rio Branco interessantes: Renê Fontes (PDT) e Richard Brilhante (PDT). São jovens com qualidade na busca de um espaço para mudar a face da carcomida política. O voto errado é permanecer no erro, durante longos quatro anos.

DIVISÃO PREOCUPA

O QUE MAIS PREOCUPA os dirigentes do MDB na eleição para a prefeitura de Plácido de Castro é o fato da oposição ter se dividido em três candidatos, o que em tese pode favorecer a candidatura à reeleição do prefeito Gedeon Barros (PSDB), que corre só na sua raia.

JUNTOS NO SEGUNDO TURNO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha (PSL) e o senador Sérgio Petecão (PSD) firmaram um acordo branco: se apenas um de seus candidatos a prefeito for ao segundo turno, um apoiará o outro. O PSL apóia Minoru Kinpara (PSDB), e o PSD, Tião Bocalom (PROGRESSISTAS).

ISOLADO NA ESQUERDA

AS COMPOSIÇÕES sonhadas pelo PSB, PT e PCdoB, com os partidos mais à direita, para disputar a prefeitura de Tarauacá, fracassaram. E isso deixou a candidatura a prefeito do comunista Chagas Batista (PCdoB), isolada e restrita aos partidos da esquerda.

MANTEVE A POPULARIDADE

AMIGO DO PT revelou ontem ao BLOG que, nas visitas de campanha que faz junto com o candidato a prefeito Daniel Zen (PT), é impressionante o grau de popularidade que ainda mantém na capital o Marcus Alexandre (PT), mesmo vindo de uma derrota para o governo.

FEITIÇO CONTRA O FEITICEIRO

O PT quis mascarar os gastos da última campanha para a PMRB e virou vítima do próprio feitiço. Por não declarar o que realmente foi gasto, hoje, para a disputa desta eleição para prefeito da capital, o teto de gastos de Cruzeiro do Sul é o triplo da capital, uma distorção.

PARA SE TER UMA IDÉIA

A VERBA eleitoral de um candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul é fixada em 600 mil reais, e na capital 250 mil reais. O que significa? Ora, ora, o Caixa 2 vai funcionar a todo vapor. É utopia pensar que, não teremos eleição com compra de votos e as famosas listas eleitorais.

NUNCA TEVE ESTRUTURA

NA VERDADE, a justiça eleitoral nunca teve uma estrutura forte para fazer frente á compra de votos. Na eleição passada tinha candidato a deputado com estrutura maior que a dos candidatos majoritários. A Dr.Juliana Rodrigues e o Manuel Marcos foram bois de piranha.

ATIRAR A PRIMEIRA PEDRA

TODOS usaram o Caixa 2, mascararam gastos, o que aconteceu é que não foram flagrados.

A GRANA ROLA NOS BASTIDORES

A CHAMADA verba legal de campanha, aquela fixada pela justiça eleitoral, é uma peça de ficção nas campanhas eleitorais. O grosso da grana rola mesmo é em espécie nos bastidores.

DÁ UMA BRECADA

NESTA ELEIÇÃO temos um componente que pode colaborar para minorar a compra de votos e outros tipos de abusos: as redes sociais. Alguém com um celular na mão tem uma arma, que poderá acabar com a campanha de um candidato a prefeito ou a vereador, em segundos.

MAIOR FAKE NEWS

A MAIOR Fake News de uma eleição e se declarar que, teremos uma eleição limpa para a PMRB.

VOTA NO CANDIDATO

O NOME do vice em uma chapa, se não atrapalhar já está ajudando. Porque o eleitor vota mesmo é no candidato a prefeito, é no seu comportamento na campanha que as atenções do eleitorado ficam focadas. Quem vai votar quer saber mesmo é dos projetos do futuro prefeito.

ESQUEÇAM PRIMEIRO TURNO

Pelos números que tenha visto sobre a eleição na capital, esqueça decisão no primeiro turno.

NO CRAVO E NA FERRADURA

SE O ROBERTO DUARTE (MDB) for prefeito; assume na Aleac, a suplente Eliane Sinhasique, mas ela apóia a prefeita Socorro Neri (PSB) para mais um mandato, para agradar o governador Gladson. Ela, de forma pragmática, dá uma no cravo e outra na ferradura. Se o Roberto perder, ela continua como secretária de Turismo. E, entre mortos e feridos terão escapados todos.

CURTO PRECISO

Os CANDIDATOS a prefeito de Rio Branco têm que seguir o ditado que remédio além da dose certa pode matar o doente. A propaganda nas redes sociais não pode ser longa, mas curta, precisa, e que desperte a atenção de quem lê. Postagem grande torna a leitura enfadonha.

FRASE MARCANTE

“A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida.” Vinicius de Moraes, poeta e compositor.