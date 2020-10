MPE pede impugnação da candidatura de Leila Galvão, que disputa prefeitura de Brasiléia

O senador Márcio Bittar concedeu na manhã desta segunda-feira, 05, uma coletiva de imprensa ao lado do Ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar acerca do programa que substituirá o Bolsa Família conhecido como Renda Cidadã.

Segundo Bittar, a proposta apresentada será dentro do que prevê o teto de gastos do orçamento público. Frisou ainda que a apresentação do Renda Cidadã só será feita após aprovação do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas não explicou quais serão as possíveis fontes de financiamento do novo programa social.

O senador afirmou que toda e qualquer proposta tem que ser passada pelo crivo de Guedes e reconheceu que houve entreveros acerca do programa. “Vou apenas afirmar que vai ser uma decisão de todo o governo, liderada pela equipe econômica e pelo ministro Paulo Guedes. E as soluções, quaisquer que sejam elas, serão dentro do teto [de gastos]. A gente tem o compromisso de retomar agenda vitoriosa em 2018 que aponta diretamente para a responsabilidade fiscal”, destacou.