MP Eleitoral pede impugnação das candidaturas de Isaac Lima e Wilsilene Siqueira

Alegando inelegibilidade devido à rejeição de prestação de contas por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE) durante o mandato, a promotora eleitoral Manuela Canuto de Santana Farhat pediu à justiça a impugnação da candidatura à reeleição do atual prefeito, Isaac Lima, do Partido dos Trabalhadores – PT.

Ela destaca que Isaac teve as prestações de Contas de 2017 e 2018 rejeitadas pela corte de Contas e que deverá ser inelegível pelos próximos 8 anos. “A rejeição de contas – no presente caso concreto – se caracteriza pela irregularidade

insanável”, citou no pedido.

RELACIONADAS

A coordenação da campanha à reeleição de Isaac Lima ressalta que um advogado já está providenciando a defesa do candidato para apresentar à justiça eleitoral e que a candidatura está mantida.

A candidata do PP em Mâncio Lima, Wilsilene Siqueira, também pode ter candidatura impedida pelo Ministério Público Eleitoral. Além do MPE, a coligação MDB / PSDB do município também pediu a impugnação da candidata com a mesma alegação: Wilsilene é cunhada do atual prefeito e candidato à reeleição, Isaac Lima (PT), e casada com o irmão dele.

Segundo o advogado Jonathan Donadoni, que presenta a coligação MDB/PSDB , ela só poderia levar a candidatura adiante se o cunhado prefeito tivesse se afastado do cargo 6 meses antes do pleito, o que não foi o caso.

O advogado de Wilsilene, José Luiz Bentes, diz que vai apresentar a defesa no tempo hábil de 7 dias e alega perseguição. “A coligação do MDB não tem voto e quer ganhar a eleição no tapetão”.

O candidato do MDB em Mâncio Lima é Chicão, que tem como vice Izete Pinheiro do PSDB.