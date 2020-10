Jarbas e Socorro abrem programa eleitoral no rádio e na TV

Jarbas Soster com o menor tempo de TV, apenas 26 segundos, abre o programa eleitoral no rádio e na TV a partir da próxima sexta-feira (9). O sorteio do plano de mídia foi feito na manhã de hoje (5) no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, em Rio Branco pelo juiz eleitoral Giordani Dourado.

A coligação União por Rio Branco, encabeçada pela prefeita Socorro Neri tem o maior tempo de mídia. A candidata do Palácio é a segunda a levar sua mensagem pelas ondas do rádio e da TV. Na sequência, Tião Bocalom da Coligação Produzir para Empregar é o terceiro a exibir programa eleitoral.

A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão para as eleições municipais de 2020 começa a ser veiculada a partir da próxima sexta-feira (9). Os anúncios serão divulgados em dois formatos: nos blocos de 10 minutos, que vão ao ar de segunda-feira a sábado, duas vezes ao dia, e serão usados para mostrar os candidatos a prefeito; e também por meio de comerciais, de 30 segundos ou um minuto cada, que serão exibidos ao longo do dia. Para as inserções, cada emissora de rádio e televisão vai destinar 70 minutos diários.

No Rádio os programas serão exibidos no horário das 5h às 5h10 e das 10h às 10h10. A Rádio Aldeia FM será a geradora titular no período de 09 a 26 de outubro. No período de 27/10 à 13/11 a Rádio Gazeta FM será a geradora.

Na TV, o programa será exibido das 11h as 11h10 e das 18h30 às 18h40 de segunda à sábado. A TV Acre será geradora nos primeiros 17 dias, depois, a TV Gazeta assume a titularidade.

Veja a sequência e o tempo que cada candidato no primeiro dia de programa no rádio e na TV:

Avança Rio Branco (Jarbas Soster e Afonso Fernandes) – 26 segundos

Unidos por Rio Branco (Socorro Neri e Eduardo Ribeiro) – 2min27

Produzir para empregar (Tião Bocalom e Marfisa Galvão) – 1min28

Rio Branco mais feliz (Daniel Zen e Claudio Ezequiel) – 1min29

Coragem pra Mudar (Roberto Duarte e Antônia Lúcia) – 2min05

Unidos por uma Rio Branco Melhor (Minoru Kinpara e Celestino Oliveira) – 1min45

PSC (Jamyl Asfury e Vanda de Paula) – 27 segundos