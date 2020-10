Homem morre após perder controle de motocicleta e cair dentro de esgoto

Uma bebedeira entre família terminou na morte do funcionário público Jaysson Sampaio de Souza, de 37 anos, após ser agredido a golpes de ripa na noite deste sábado, 3. O corpo da vítima foi encontrado na manhã deste domingo, 4, em uma residência localizada no km 7, no Ramal do Curica, na Rodovia AC-90, na Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jaysson estava bebendo em sua própria residência com a esposa e os enteados, quando entraram em uma discussão. Os enteados e a esposa começaram a agredi-lo com ripas e fios, para não sofrer mais agressões, a vítima ainda conseguiu fugir do local até a casa de sua avó, que fica no mesmo ramal. Familiares de Jaysson informaram que ele chegou sentido dores pelo corpo e vomitando sangue. Pela manhã, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A Polícia Militar fez patrulhamento na região e conseguiu prender os autores do crime. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).