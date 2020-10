Concorrentes não temem Jéssica na disputa em Cruzeiro do Sul: “tanto faz ela ou Fagner”

Em Mâncio Lima, o atual prefeito Isaac Lima, do Partido dos Trabalhadores (PT), busca a reeleição repetindo a dobradinha com a atual vice Ângela Valente ( Republicanos). Isaac afirma que a onda antipetista não o atinge porque a população enxerga mais o seu trabalho do que o partido. Ele destaca que já recebeu convite de outras siglas partidárias, mas que seguirá no PT.

Nas campanhas anteriores de prefeito, em 2012, quando perdeu, e em 2016, quando ganhou com o PT no governo do Estado, segundo ele, não teve necessidade de usar a chamada “estrutura do poder”, portanto, não se ressente da falta dela agora. “Essa estrutura aí eu nunca tive, então estou fazendo campanha como sempre fiz, falando do meu trabalho. Então ser PT neste momento não ajuda, nem atrapalha: o trabalho sim, faz a diferença”, pondera o prefeito candidato que já foi vereador por dois mandatos e vice prefeito tendo passado pelo PP e PL.

Na convenção para homologação dos nomes dele e de Ângela Valente, no dia 6 de setembro, compareceram o ex-governador e senador Jorge Viana (PT) deputado Jonas Lima (irmão de Isaac e também PT), senador Sérgio Petecão (PSD), deputada federal Perpetua Almeida (PCdoB) deputado federal cassado , Manoel Marcos (Republicanos) e deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB).

A vice Ângela Valente (Republicanos) é ex-primeira-dama de Mâncio Lima, esposa do ex-prefeito Luís HeIosmam e já foi titular das secretarias municipais de Saúde, Educação e Ação Social.

No Plano de Governo da dupla, consta Internet disponível e gratuita para a população em vários pontos da cidade. Na zona rural, a população terá acesso a internet à partir do sinal de escolas e unidades de saúde, como já existe na Comunidade São Salvador no Rio Môa.

Há também como meta a ampliação da iluminação pública na cidade e nos ramais. Atualmente, cerca de 80 % das estradas vicinais já contam com o serviço.

A diversificação e fortalecimento da agricultura também são objetivos. A mandioca segue sendo o carro chefe, mas outras culturas como o café, pimenta, as frutas e também a pecuária de corte, que segundo o Plano, serão potencializadas. Segundo Isaac, para isso, será necessário agilizar processos de regularização fundiária das terras para obtenção de crédito bancário, distribuição de insumos , sementes e mudas, apoio técnico , mecanização e assegurar a boa qualidade dos ramais.

“Antes da nossa gestão só havia raspagem de ramais em Mâncio Lima. Eu passei a fazer todos forrados , com a camada vegetal , drenagem com os bueiros e pontes . Os 300 quilômetros de ramais do município têm acesso de inverno a verão. Investimos R$ 1 milhão de recursos próprios nos ramais e vamos expandir esse trabalho nessa próxima gestão”, explica Isaac.

Para a educação, o objetivo é seguir construindo escolas na cidade e zonas rural e ribeirinha. 10 unidades de ensino foram 7 com recurso próprios, já que a prefeitura não conseguir acessar recursos do FNDE, por causa de dívida de R$ 1,6 milhão da gestão anterior. O investimento em educação de qualidade passou também pela aquisição de mais ônibus e barcos escolares, professores nas escola, ensino de qualidade . As ações garantiram que a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, passasse de pra 4,5 para 5,3. O IDEB nacional para os anos iniciais é de 5,8.

A candidata a vice, Ângela Valente, ressalta que Mâncio Lima, é o único município da região que possibilita o pré-natal em gravidez de alto risco. E nas unidades de saúde, há médico ginecologista 2 vezes por semana. “As mulheres têm atenção especial de nossa parte na saúde e outras áreas da gestão. Aqui além de mim, que sou vice, dos 11 secretários, 5 são mulheres e isso faz a diferença”, cita a vice.

O controle da malária foi outro avanço: Mâncio Lima passou de 1.200 mensais para cerca de 100 com maior efetividade na limpeza cidade, testes rápidos e tratamento.

Mâncio Lima é a cidade mais ocidental do Brasil, com 19.311 habitantes , dos quais 58 % vivem na zona urbana. Além da chapa Isaac/Angela (PT e Republicanos) outras duas concorreram à prefeitura do município: Wilsilene Siqueira (PP), tendo como vice Rogério Correia (PROS) e Chicão (MDB) que tem Izete Pinheiro (PSDB), como candidata a vice prefeita.