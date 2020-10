Com apenas 65% de cobertura vacinal, Rio Branco adere campanha de imunização

Os sete candidatos a prefeito de Rio Branco tem agendas concorridas durante toda esta segunda-feira, 5. De acordo com informações repassadas por suas assessorias, vários bairros da capital serão visitados.

O candidato pelo PT, Daniel Zen, deve passar a manhã cumprindo agenda no Mercado da 6 de Agosto no Calçadão no Centro da cidade. No período da tarde, ele fará visitas no Polo Hélio Pimenta e a noite terá reunião interna com apoiadores.

Já Minoru Kinpara cumprirá agendas internas com apoiadores. A tarde, participará de conversas com lideranças e candidatos a vereadores. A noite, vai ao Ramal do Canil e no bairro primavera onde se encontrará com moradores.

O progressista Tião Bocalom participará em parte da manhã de uma reunião com a equipe de campanha e logo em seguida cumprirá agenda num encontro com lideranças estudantis. A tarde, participará de reunião com lideranças comunitárias e a noite vai ao bairro Airton Sena.

O candidato pelo Avante, Jarbas Soster terá agenda política apenas no período da tarde e noite, onde participará de encontros no bairro da Paz, Joafra, Mocinha Magalhães, Tancredo Neves e Tangará.

Já Jamyl Asfury (PSC) participará de caminhada no bairro João Eduardo. A tarde visitará empresários do ramo cerâmico e a noite terá reunião com lideranças.

O emedebista Roberto Duarte farpa gravação de material de campanha pela manhã, além de reunião de alinhamento e planejamento. Enquanto isso, sua militância fará adesivaço no semáforo da Agroboi, na Av. Ceará, às 7h; e no semáforo da Seis de Agosto, na Via Chico Mendes, às 17h.

A assessoria da candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB) não divulgou sua agenda.