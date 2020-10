No Acre, apenas 43% das mulheres gostariam de fazer teste de Covid

No Acre, apenas 43% das mulheres gostariam de fazer o teste que detecta a Covid-19. Muitas não o fazem por considerarem difícil na rede púbica e caro demais nas farmácias e laboratórios particulares. Esse número é o 5º menor do país, quando se compara o resultado de outros Estados.

Essa é a constatação do mais recente estudo do portal Trocando Fraldas, especializado em fertilidade humana. Rio Grande do Norte e Pará são os estados com os maiores percentuais de pessoas que gostariam de fazer um teste, com 68% e 64% respectivamente. No Rio de Janeiro, um dos estados mais afetados pelo vírus, 52% da população gostaria de poder fazer um teste.

Já em São Paulo pelo menos metade da população gostaria de fazer. Mato Grosso é o estado com o menor percentual, mas mesmo assim, 41% da população gostaria de fazer um teste. O Brasil já passou 4 milhões de casos de infecções por coronavírus, porém, sua taxa de recuperados é maior do que a taxa mundial, segundo a Universidade de Johns Hopkins.

Oito em cada dez pacientes contaminados no país se recuperaram da doença, enquanto a taxa média mundial é de pouco mais de seis em cada dez pessoas superando o quadro de infecção (64%).

Mesmo com essa taxa de recuperação, a população continua assustada com o número de casos, e também com a impossibilidade de realizar um teste para Covid.

Diante deste cenário, o Trocando Fraldas identificou que que 82% das brasileiras ainda não realizou um teste para Covid-19 e que metade das participantes gostariam de fazer um teste para coronavírus.

Além disso, 74% das participantes gostariam de fazer o teste pela curiosidade de saber se já tiveram ou têm coronavírus. Além disso, 49% das entrevistadas responderam que gostariam de poder realizar o teste em casa.

O estudo teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 5.800 pessoas de 11 à 12 de agosto de 2020. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet.