Aldeias indígenas isoladas nas margens do rio Envira vão ganhar três escolas

As palavras de ordem no evento de inauguração do diretório municipal do MDB em Brasiléia, neste sábado, 3, foram de determinação e entusiasmo. No ato, a ex-prefeita Leila Galvão deu a partida oficial para a campanha que pode reconduzi-la à prefeitura depois de 8 anos.

O evento teve a presença do deputado federal Flaviano Melo, dirigente estadual do partido, da ex-deputada federal Antônia Lúcia (candidata a vice-prefeita de Rio Branco), do coordenador político do governo Gladson Cameli, Moisés Diniz, secretários de estado e de lideranças locais do MDB e do PSL.

“Quero agradecer a todos os amigos que se fizeram presentes e, também, a todos que de longe enviaram palavras de motivação e apoio. Além disso, quero agradecer aos parceiros e amigos que fizeram questão de estar conosco”, disse, mais tarde, Leila Galvão em sua página no Facebook.

Galvão deixou o PT depois de não ser reeleita para o cargo de deputada estadual. Fontes garantem que a ex-prefeita deixou o antigo partido com ressentimentos por não ter tido a sua candidatura à reeleição abraçada pela sigla em Brasiléia. O MDB abriu-lhe as portas para a tentativa de desbancar a sua ex-assessora, Fernanda Hassem, da cadeira de prefeita.

Além da bem avaliada prefeita petista, Leila Galvão e o estafe emedebista têm pela frente o empresário Manoel Prete, do PSDB, que enfrentou a direção estadual do próprio partido para ser novamente candidato a prefeito. Em 2016, ele foi páreo duro para Fernanda Hassem, obtendo 6.13 votos.

A chapa liderada pelo MDB tem o vereador Charbel Saady, do PSL, como candidato a vice-prefeito. A aliança nasceu de última hora, depois que o diretório municipal do PP, do vereador Joelson Pontes, que já havia sido anunciado com o o vice de Leila, desafiou a executiva estadual e declarou apoio à Fernanda Hassem.

Com 16.844 eleitores aptos ao voto, Brasiléia é o município de maior eleitorado na regional do Alto Acre e terá uma das eleições de maior interesse no âmbito do cenário político estadual. Junto com Xapuri e Mâncio Lima, é um dos últimos redutos do Partido dos Trabalhadores no Acre.