Polícia acaba com festa do Bonde dos 13 e três são mortos durante confronto

Um confronto entre a Polícia Militar e membros da facção Bonde dos 13, resultou na morte de Hyan Frota de Matos, de 19 anos, e mais duas pessoas não identificadas na madrugada deste domingo, 4, em uma festa em uma casa localizada, na rua 12 de Junho, na Travessa Dourado, no bairro Santa Inês, em Rio Branco.

A polícia recebeu uma denúncia anônima via Ciosp que estava acontecendo uma festa de facção em uma casa e várias guarnições se deslocaram até o local fizeram um cerco pela frente da residência e pelos fundos em uma área de mata. Os policiais adentraram na casa e durante ação houve troca de tiros com faccionados e três pessoas não identificadas foram feridas.

Três ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e as pessoas foram encaminhadas em estado de saúde gravíssimo ao pronto socorro de Rio Branco. Dois dos feridos não resistiram aos ferimentos e morreram após dar entrada no hospital.

Pela manhã deste domingo, a Polícia Militar foi acionada novamente ao local. Populares encontraram o corpo do Jovem Hyan Frota de Matos, de 19 anos, em uma área de mata localizada nos fundos da casa aonde ocorria a festa.

A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística, que inicialmente encontrou um tiro na região do abdômen do jovem. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso já segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).