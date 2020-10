Na Vila Maria, Duarte escuta principais reivindicações dos moradores

Os bairros mudam, mas os desafios de morar na periferia de Rio Branco continuam os mesmos. As reclamações se repetem por onde o ac24horas passou para conversar com os moradores: Belo Jardim II, Sapolândia e agora, nos Loteamentos São Sebastião e Santa Helena. Sabe qual é a reclamação campeã? A falta de água.

No bairro Santa Helena, que fica no Segundo Distrito, próximo da Vila Acre, as ruas receberam asfalto pelo programa Ruas do Povo, executado pela gestão passada. Mas o resultado ficou longe de agradar a população.

Foi também no bairro que o videomaker Kennedy Santos foi levado para conhecer a abandonada Estação de Tratamento de Esgoto. Exemplo de má gestão com os recursos públicos.

Já no Loteamento São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, além das péssimas condições das vias, a população reclama do lixo jogado nas ruas.

Conheça um pouco da vida sofrida de quem mora mais afastado do centro de Rio Branco e sofre com a falta de estrutura.

Assista ao vídeo: