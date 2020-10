Homem morre após ser agredido por enteados a golpes de ripa, na Transacreana

Policiais Militares do 2° Batalhão através do Policiamento Comunitário do Belo Jardim prenderam no início da noite deste sábado, 3, dois homens, um de 24 anos e outro 26 anos, pelo crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no ramal do Herculano no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar recebeu informações via Ciosp de que uma dupla em uma motocicleta furtada, modelo YBR Factor 125, de cor vermelha, placa NAE-8303, estava passando pela região do Distrito Industrial, na região do Belo Jardim, os policiais avistaram os homens, fizeram um acompanhamento e, quando os criminosos chegaram no Ramal do Herculano, foram abordados. Foi feito uma revista e foi encontrado um revólver calibre 22.

A vítima relatou a reportagem do ac24horas, que estacionou sua moto Factor nas proximidades do Terminal Urbano, por volta das 13h e um flanelinha ficou vigiando, quando voltou a motocicleta havia sido furtada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. A moto foi restituída a proprietária