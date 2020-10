Xapuri fecha semana com média superior a 10 casos diários de covid-19

Inaugurada em 2007 no bojo das políticas de desenvolvimento sustentável dos governos do PT, a Pousada Ecológica do Seringal Cachoeira, localizada na região conhecida como o berço do sindicalista Chico Mendes, há cerca de 30 quilômetros de Xapuri, já foi um dos locais mais visitados do Acre, nos tempos em que o chamado “turismo ecológico” estava em alta.

Entregue à administração da própria comunidade e tocada por familiares do seringueiro famoso, o empreendimento foi definhando com o passar dos anos, apesar de algumas ações implementadas para fortalecer o turismo na localidade. Na transição entre os governos Tião Viana e Gladson Cameli, a pousada caiu no abandono e foi desativada por completo.

Diante do desinteresse tanto do governo do estado quanto da própria comunidade em levar a iniciativa adiante, o atual prefeito de Xapuri e candidato à reeleição, Ubiracy Vasconcelos, do PT, inseriu no seu programa de governo para os próximos quatro anos, caso seja reconduzido à prefeitura, uma proposta de municipalizar a pousada, dentro do eixo de seu plano voltado para o comércio.

“Quanto à Pousada Cachoeira, a ideia é municipalizá-la e transferir sua administração à iniciativa privada. Com isso, fortaleceremos a cultura e a economia local gerando novas oportunidades de emprego e renda à população”, diz o trecho do plano de governo de Bira Vasconcelos que trata também da capacitação do setor hoteleiro preparando-o para o turismo receptivo no município.

O programa de Ubiracy Vasconcelos ainda diz que Xapuri é a segunda cidade do Brasil mais conhecida na Europa, sendo que a sua história vem desde a ocupação do Acre, passando pela Revolução Acreana, e culminando com a morte do líder sindical Chico Mendes, em dezembro de 1988, fazendo dela um atrativo natural reconhecido.

“Felizmente, todo esse potencial tem sido explorado de forma a gerar divisas para o município, tendo também como meta alcançada a aprovação e licitação de projeto de recuperação do entorno da Casa Chico Mendes visando o incentivo ao turismo e a tão sonhada retomada da revitalização do espaço Casa Branca”, conclui o candidato no plano registrado na Justiça Eleitoral.