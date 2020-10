Ulysses nega cirurgia no bumbum: “se tivesse feito não teria problema, a bunda é minha”

O procedimento estético realizado pelo ex-comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulysses Araújo, deixou os internautas do Acre empolvorosos. Criticado por uns e elogiado por outros, o fato do militar ter feito a cirurgia lhe coloca no patamar dos conhecidos “metrossexuais”, que é aquele homem que cuida e se preocupa com a aparência, mesmo sendo defensor da “De Deus, da pátria e da família”, bandeiras defendidas por ele, tido no Estado como um “Bolsonarista raiz”.

Quando o ac24horas disponibilizou a publicação da cirurgia, milhares de internautas compartilharam o conteúdo com os mais diversos comentários. Pelo que se pode apurar, a maioria dos elogios ao ato do coronel eram feitos por mulheres, porém os homens lideram o quesito de fazer piada com a situação.

A internauta Geilane Almeida comentou que não viu nada demais, apenas um homem que gosta de se cuidar. “Cobram tanto a perfeição das mulheres, e o que dão em troca? Uma pança enorme e um monte de pelo. Ele tá é certo”, disse.

Outra que também elogiou o coronel foi Léa Silva. “Errado não está. Tem que se cuidar mesmo. Se eu pudesse fazia também”, frisou.

Acostuma a fazer cirurgias, a internautas Núbia Adriana afirmou que apoia o coronel e disse que “os invejosos que lutem”. “Não vi nada demais. Eu mesma já fiz duas cirurgias plásticas depois que perdi 45 quilos. Já estou com vontade de fazer é outra. Se ele tem dinheiro e pode fazer esse tipo de procedimento dou o maior apoio. Os invejosos que lutem”, destacou.

Já pelo lado dos homens, Luciano Souza resolveu usar o humor. “Uma coisa é certa: hoje em dia só é feio quem quer e quem não tem dinheiro. Agora todo mundo que cruzar com ele vai querer dar uma conferidinha”, disse.

João Emanuel foi mais ácido e fez piada com o fato de Ulysses ser um conservador. “Povo chato da porra, Tá vendo que o cara é conservador. Logicamente vai investir na poupança kkkkk”, brincou.

Outro internauta que levou para o lado do humor foi Cleudo Belmiro que afirmou que o Coronel seria o “Ken Acreano”. “Mulher “cheia de plástico” já não é legal, avalie um “cabra”!?.O “Ken Acriano”, disse.