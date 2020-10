Taxista é sequestrado e criminosos trocam tiros com a polícia durante perseguição

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro assaltantes e no resgate de um taxista que havia sido sequestrado na noite desta sexta-feira, 2. As prisões ocorreram na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

A vítima relatou a reportagem do ac24horas que os criminosos o abordaram nas proximidades do Terminal Urbano, no Centro, anunciaram o assalto e o obrigaram ele a dirigir o veículo até o Ramal do Mutum, em seguida, ele foi colocado no porta-malas.

Um dos bandidos assumiu a direção do táxi e junto com os comparsas, fizeram um arrastão nos bairros Floresta, Estação Experimental, Boa União, Sobral e na área central de Rio Branco, vindo a roubar celulares, carteira e alguns pertences de algumas vítimas. Segundo a polícia, além dos roubos, os criminosos estavam caçando os seus rivais para executá-los, porém, não obtiveram êxito em encontra-los durante a ação.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp, e através de um aparelho celular de uma vítima conseguiu rastrear o veículo do taxista, que indicou que os assaltantes estava trafegando próximo a um posto de combustível, no bairro Tropical. Os bandidos ao perceberem as aproximações das guarnições policiais saíram em fuga, sendo perseguidos por cerca de uns 30 minutos.

Durante a ação os policiais ainda chegaram a efetuar dois tiros na tentativa de furar o pneu do veículo, porém, não tiveram êxito. Quando os criminosos chegaram na Avenida Nações Unidas, próximo a uma pizzaria no bairro Bosque, as guarnições conseguiram cercar o táxi e parar o veículo roubado. Os bandidos foram abordados e o taxista que estava porta-malas foi resgatado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os quatros assaltantes e veículo roubado foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O taxista registrou o boletim de ocorrência e o carro foi feito os trabalhos da perícia criminal.