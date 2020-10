Falta de cadastro de motoristas de aplicativo colabora para aumento da violência, diz Cézar

Ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 2, logo após recontagem dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), a diplomação de Léo de Brito (PT) e Pedro Longo (PV) como novos deputados, federal e estadual, respectivamente. Eles ocupam os cargos deixados pela Dra. Juliana e pelo pastor Manuel Marcos, ambos do PRB, que foram cassados por compra de votos.

O petista considera, agora que a Justiça foi feita. “O Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral confirmaram nossa vitória. Estou feliz de ter sido reeleito e poder representar mais uma vez o povo do meu estado. Agora é trabalhar pela educação, pela saúde, trazer benefícios para o Estado do Acre, sobretudo nesse momento tão difícil que o Brasil e o Acre estão passando com uma pandemia, e que precisa do esforço de todos, do poder legislativo, do poder judiciário, do governo estadual, para que a gente possa de fato fazer o melhor pela população. É uma honra poder trabalhar pelo povo do meu estado mais uma vez como deputado federal”, comentou Léo de Brito.

RELACIONADAS

Já Pedro Longo diz que a sensação é de ter um longo trabalho pela frente. “Um trabalho que vai ter que ser realizado e vou te que fazer em 2 anos o que, em geral, é feito em 4. Mas me sinto preparado. Estou muito feliz com essa oportunidade que o povo nos concedeu e espero, na Assembleia, estar fazendo um bom trabalho. Me coloco sempre à disposição da nossa população, especialmente daqueles mais vulneráveis, aquelas pessoas que mais precisam do poder público. É pra essas pessoas que vou ter um olhar especial”, afirma.

A justiça eleitoral concluiu a retotalização dos votos das últimas eleições nesta sexta para decidir que quem iria ficar com as vagas. A decisão foi anunciada presidente do TRE do Acre, Desembargadora Denise Bonfim, durante a 77ª Sessão Plenária da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre